بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من مختلف أنحاء العالم

بيع أغلى صقر حتى الآن في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ151 ألف ريال

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
بيع أغلى صقر حتى الآن في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ151 ألف ريال
المواطن - واس

شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، اليوم، بيع صقر مثلوث جير سوبر وايت فرخ من مزرعة (جي بي) السلوفينية بمبلغ 151 ألف ريال، ليُصبح أغلى صقر حتى الآن في المزاد، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من مختلف أنحاء العالم، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

وحظيت الليلة الرابعة بحضور لافت من الصقارين والزوار، حيث تم بيع صقرين بمبلغ إجمالي بلغ 202 ألف ريال.

وكانت البداية مع صقر جير شاهين فرخ من مزرعة (اليلايس) البريطانية الذي بيع بمبلغ 51 ألف ريال، واختُتمت الليلة ببيع صقر مثلوث جير سوبر وايت فرخ الذي بدأ المزاد عليه بـ50 ألف ريال قبل أن يباع في النهاية ب 151 ألف ريال.

ويُعد المزاد وجهة موثوقة تجمع سلالات مميزة من الصقور عبر مزادات تنافسية مباشرة بحضور الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من داخل المملكة وخارجها، مع بث فعالياته عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويُجسد رؤية نادي الصقور السعودي بالريادة في تطوير أساليب تربية الصقور وإنتاجها ورعايتها، بوصفه دعمًا ثقافيًا واقتصاديًا، ومنصةً لتعزيز الوعي البيئي وصون الموروث.

