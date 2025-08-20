توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على عدة مناطق بيع أغلى صقر حتى الآن في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ151 ألف ريال إغلاق 124 منشأة وإتلاف 6 أطنان مواد غذائية فاسدة بحي منفوحة في الرياض إغلاق شاطئ اللؤلؤ في جدة مؤقتًا لمدة أسبوعين ضبط مواطن ومقيم لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح أمطار باكستان تقتل أكثر من 700 شخص القوات البحرية تتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF-150) من نظيرتها النيوزلندية إحباط تهريب 230 ألف قرص إمفيتامين في تبوك إقفال طرح أغسطس من الصكوك المحلية بـ 5.313 مليارات ريال مجلس الوزراء يوافق على نظام الحرف والصناعات اليدوية
شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، اليوم، بيع صقر مثلوث جير سوبر وايت فرخ من مزرعة (جي بي) السلوفينية بمبلغ 151 ألف ريال، ليُصبح أغلى صقر حتى الآن في المزاد، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من مختلف أنحاء العالم، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري.
وحظيت الليلة الرابعة بحضور لافت من الصقارين والزوار، حيث تم بيع صقرين بمبلغ إجمالي بلغ 202 ألف ريال.
وكانت البداية مع صقر جير شاهين فرخ من مزرعة (اليلايس) البريطانية الذي بيع بمبلغ 51 ألف ريال، واختُتمت الليلة ببيع صقر مثلوث جير سوبر وايت فرخ الذي بدأ المزاد عليه بـ50 ألف ريال قبل أن يباع في النهاية ب 151 ألف ريال.
ويُعد المزاد وجهة موثوقة تجمع سلالات مميزة من الصقور عبر مزادات تنافسية مباشرة بحضور الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من داخل المملكة وخارجها، مع بث فعالياته عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويُجسد رؤية نادي الصقور السعودي بالريادة في تطوير أساليب تربية الصقور وإنتاجها ورعايتها، بوصفه دعمًا ثقافيًا واقتصاديًا، ومنصةً لتعزيز الوعي البيئي وصون الموروث.