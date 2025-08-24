Icon

الغذاء والدواء تعتمد تسجيل مستحضر تيزيلد لتأخير تطور السكري من النوع الأول Icon السنغال تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان Icon عيون أبنائنا أولًا.. إرشادات لحماية النظر مع بداية العام الدراسي Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا Icon موجة حارة على المنطقة الشرقية Icon ارتفاع عدد ضحايا مأساة شاطئ أبو تلات في مصر Icon ميزة جديدة من إنستغرام تنافس تيك توك Icon الصندوق العقاري يُودع مليارًا و42 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شهدت الليلة الثامنة حضورًا لافتًا من الصقارين والزوار

بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ 1.2 مليون ريال

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٣ مساءً
بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ 1.2 مليون ريال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أقيمت مساء أمس، الليلة الثامنة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من المملكة ومختلف دول العالم، ويستمر حتى الاثنين المقبل.

وشهدت الليلة الثامنة حضورًا لافتًا من الصقارين والزوار، إذ بيعت ثلاثة صقور بمبلغ إجمالي بلغ (1.276) مليون ريال.

قد يهمّك أيضاً
13 مزرعة إنتاج محلية تشارك في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024

13 مزرعة إنتاج محلية تشارك في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024

مزرعة بريطانية تقدم 17 من صقور “الجير” بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

مزرعة بريطانية تقدم 17 من صقور “الجير” بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

وبدأت ببيع الصقر الأول (جير شاهين فرخ) من مزرعة “جيف” الإنجليزية بمبلغ (28) ألف ريال، تلاه الصقر الثاني (جير شاهين فرخ) من مزرعة “فالكون ميوز” الإنجليزية بـ(48) ألف ريال، فيما اختتمت الليلة ببيع أغلى صقر في المزاد لهذا العام، وهو (جير بيور سوبر وايت) من مزرعة “آر إكس” الأمريكية بمبلغ (1.2) مليون ريال، اشتراه محمد فهاد بن جخدب.

ويُعد المزاد منصة موثوقة تجمع نخبة الصقور في مزادات تنافسية مباشرة وسريعة، بحضور الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من داخل المملكة وخارجها، مع نقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر، بما يعزز رؤية نادي الصقور السعودي للريادة في تطوير أساليب إنتاج الصقور ورعايتها، ودعم الموروث الثقافي والاقتصادي وتعزيز الوعي البيئي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
السعودية اليوم

مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل...

السعودية اليوم
بيع 3 صقور بـ111 ألف ريال في خامس ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
السعودية اليوم

بيع 3 صقور بـ111 ألف ريال في...

السعودية اليوم
حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
السعودية اليوم

حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد...

السعودية اليوم
بيع أغلى صقر حتى الآن في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ151 ألف ريال
السعودية اليوم

بيع أغلى صقر حتى الآن في المزاد...

السعودية اليوم