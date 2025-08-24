بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ 1.2 مليون ريال

أقيمت مساء أمس، الليلة الثامنة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من المملكة ومختلف دول العالم، ويستمر حتى الاثنين المقبل.

وشهدت الليلة الثامنة حضورًا لافتًا من الصقارين والزوار، إذ بيعت ثلاثة صقور بمبلغ إجمالي بلغ (1.276) مليون ريال.

وبدأت ببيع الصقر الأول (جير شاهين فرخ) من مزرعة “جيف” الإنجليزية بمبلغ (28) ألف ريال، تلاه الصقر الثاني (جير شاهين فرخ) من مزرعة “فالكون ميوز” الإنجليزية بـ(48) ألف ريال، فيما اختتمت الليلة ببيع أغلى صقر في المزاد لهذا العام، وهو (جير بيور سوبر وايت) من مزرعة “آر إكس” الأمريكية بمبلغ (1.2) مليون ريال، اشتراه محمد فهاد بن جخدب.

ويُعد المزاد منصة موثوقة تجمع نخبة الصقور في مزادات تنافسية مباشرة وسريعة، بحضور الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من داخل المملكة وخارجها، مع نقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر، بما يعزز رؤية نادي الصقور السعودي للريادة في تطوير أساليب إنتاج الصقور ورعايتها، ودعم الموروث الثقافي والاقتصادي وتعزيز الوعي البيئي.