العالم
حصاد اليوم

تجدد حرائق الغابات في ريف اللاذقية على نطاق واسع

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
تجدد حرائق الغابات في ريف اللاذقية على نطاق واسع
المواطن - واس

تجددت الخميس حرائق الغابات في سوريا على نطاق واسع، واندلعت حرائق جديدة في منطقة كسب بريف اللاذقية الشمالي، امتدت من قرية الشجرة وحتى معبر كسب الحدودي، وصولًا إلى جانبي الطريق الرئيسي.

وأفاد مدير الدفاع المدني في اللاذقية عبدالكافي كيال، وفقًا لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن الفرق المختلفة الميدانية تكافح النيران القوية للحيلولة دون وصولها إلى المناطق المأهولة.

ولفت إلى أن وعورة التضاريس والنار التاجية وكثافة الأشجار واشتداد سرعة الرياح مقارنة بالأيام الماضية، جعلت الحريق ينتقل بسرعة، وبات من الصعب السيطرة عليه.

وأشار إلى اندلاع بؤر جديدة بعد كسب باتجاه طريق النبعين والبدروسية، وهي مناطق سبق أن تعرضت لحرائق قبل نحو شهر، مؤكدًا أن الجهود تُبذل على مدار الساعة لمنع توسع رقعة النيران.

