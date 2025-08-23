Icon

حصاد اليوم
صحة وطب‎

تحذير من مخاطر السجائر الإلكترونية النظيفة

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

كشف فريق بحثي من قسم الهندسة الكيميائية والبيئية بجامعة ييل وكلية تشوبانيان للطب بجامعة بوسطن أن السجائر الإلكترونية التي تُسوّق تحت اسم “نظيفة – Clear” تسبّب ارتفاعات ملحوظة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، تفوق تلك الناتجة عن السجائر الإلكترونية المنكهة الأخرى أو عن عدم استخدامها. وأوضح الباحثون أن هذه السوائل الإلكترونية تحتوي على مركبات تبريد اصطناعية بجانب المنثول والنكهات الإضافية.

وتحظى السجائر الإلكترونية المنكهة بشعبية كبيرة بين الشباب والبالغين، الأمر الذي دفع العديد من الجهات التنظيمية إلى فرض قيود على تداولها كجزء من جهود الحد من انتشارها بين هذه الفئات. لكن الدراسة تشير إلى أن إضافة مصطلح “Clear” قد يكون محاولة للالتفاف على هذه القيود، إذ إن الكلمة لا تحمل أي تعريف تنظيمي واضح، وفقًا لما نقلته منصة Medical Xpress.

وبيّنت النتائج أن المنتجات المصنفة على أنها “نظيفة” تحتوي على مواد تبريد صناعية مثل WS-3 وWS-23، التي تنشّط مستقبلات التبريد TRPM8 نفسها التي ينشّطها المنثول، لكنها لا تمنح رائحة النعناع. وقد استُخدمت هذه المواد سابقًا في السجائر الإلكترونية المسوّقة بصفة “جليدية” والتي غالبًا ما تضمنت نكهات مضافة.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية بعنوان: “التأثيرات القلبية الوعائية لمركبات التبريد الاصطناعية في السجائر الإلكترونية المصنفة كـ ‘نظيفة’ بعد حظر النكهات في ماساتشوستس”، قيّمت كلًا من التأثيرات الدموية الحادة والتركيب الكيميائي لهذه المنتجات.

وأظهرت النتائج أن التعرض لسجائر “Clear” الإلكترونية ارتبط بارتفاع أكبر في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وزيادة في متوسط ضغط الدم الشرياني ومعدل ضربات القلب، مقارنة بالمنتجات الأخرى أو بعدم الاستخدام.

