تحطم مقاتلة أمريكية أثناء مهمة تدريبية

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٧ مساءً
المواطن - واس

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز “إف آيه 18 آي” تابعة للبحرية الأمريكية بالقرب من سواحل ولاية “فرجينيا”.

وأوضح المتحدث باسم البحرية الأمريكية جاكي باراشار في تصريح اليوم، أن الحادث وقع أثناء مهمة تدريبية روتينية أمس، مشيرًا إلى أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة وجرى نقله للمستشفى لإجراء الفحص اللازم.

وأشار إلى أن حطام الطائرة لم يتم انتشاله من المياه بعد، منوهًا بأن السلطات الأمريكية المختصة فتحت تحقيقًا لمعرفة سبب تحطم الطائرة.

