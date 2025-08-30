ترامب يدحض شائعات موته بلعب الغولف

أكثر من 52 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال صفر 1447هـ السعودية تعزّز الشراكات وتنقل التقنيات لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الليثيوم الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية إصابة العشرات إثر خروج قطار عن مساره قرب الضبعة بمصر منها مخدرات وأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا 3 مرات القبض على 4 مقيمين لترويجهم الشبو في نجران القبض على مخالف لتهريبه 75 كيلو قات في جازان بتوجيهات نائب أمير الرياض.. إزالة سوق الإبل في الحائر ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، لمصافحة المواطنين المتجمعين أثناء توجهه لممارسة لعبة الغولف، في خطوة بدت تهدف إلى نفي الشائعات التي تحدثت عن “تدهور حالته الصحية أو وفاته”.
يأتي ذلك عقب انتشار وسم “ترامب ميت” على منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بتكهنات واسعة النطاق بين الناشطين، استنادًا إلى غيابه غير المعتاد عن الأضواء الإعلامية دون توضيحات رسمية من البيت الأبيض.
ووفقًا لما أورده “أكسيوس”، يأتي هذا التوضيح بعد تغيب ترامب عن الظهور يوم الجمعة، حيث لم يدلِ بأي تصريحات علنية.
كما لن يشارك الرئيس في أي فعاليات رسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الإثنين، الذي يصادف عيد العمال في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، كان من المفترض أن يغطي فريق الصحفيين مغادرة ترامب للبيت الأبيض مساء الجمعة، متجهًا إلى أحد نواديه الخاصة حيث يلتقي عادةً بالصحافة، إلا أنه لم يظهر في الموعد المحدد عند الساعة 5:17 مساءً.
يُشار إلى أن آخر ظهور علني لترامب كان خلال اجتماع مع أعضاء إدارته في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي.