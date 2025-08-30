Icon

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٦ مساءً
ترامب يدحض شائعات موته بلعب الغولف
المواطن - واس

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، لمصافحة المواطنين المتجمعين أثناء توجهه لممارسة لعبة الغولف، في خطوة بدت تهدف إلى نفي الشائعات التي تحدثت عن “تدهور حالته الصحية أو وفاته”.

يأتي ذلك عقب انتشار وسم “ترامب ميت” على منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بتكهنات واسعة النطاق بين الناشطين، استنادًا إلى غيابه غير المعتاد عن الأضواء الإعلامية دون توضيحات رسمية من البيت الأبيض.

لا تصريحات علنية

ووفقًا لما أورده “أكسيوس”، يأتي هذا التوضيح بعد تغيب ترامب عن الظهور يوم الجمعة، حيث لم يدلِ بأي تصريحات علنية.

كما لن يشارك الرئيس في أي فعاليات رسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الإثنين، الذي يصادف عيد العمال في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، كان من المفترض أن يغطي فريق الصحفيين مغادرة ترامب للبيت الأبيض مساء الجمعة، متجهًا إلى أحد نواديه الخاصة حيث يلتقي عادةً بالصحافة، إلا أنه لم يظهر في الموعد المحدد عند الساعة 5:17 مساءً.

يُشار إلى أن آخر ظهور علني لترامب كان خلال اجتماع مع أعضاء إدارته في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي.

