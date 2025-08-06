ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض ارتفاع أرباح فقيه الطبية 59% إلى 68 مليون ريال في الربع الثاني OpenAI تسعى لبيع أسهم بتقييم 500 مليار دولار خطوة لتعميق التعلم.. اعتماد نظام الفصلين نقطة تحول في رسم ملامح المستقبل التعليمي تراجع أسعار الذهب اليوم توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق المتخصص في القضايا الحقوقية والتجارية علي المالكي: الجرائم الإلكترونية في تزايد وضعف الوعي يزيد المشكلة الجلاجل: مدن السعودية باتت نموذجًا تنافسيًّا عالميًّا في تطبيق معايير المدن الصحية ضبط شبكة تروج لإعلانات تأجير وحدات سكنية وهمية بالرياض وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الخريف
من أعلى سطح البيت الأبيض، أثار مقطع فيديو للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر ترامب من فوق سطح البيت الأبيض، مجيباً على أسئلة الصحفيين أمس الثلاثاء..
وأجاب الرئيس الأميركي ضاحكًا على أحد الصحفيين عندما سأله عن سبب تواجده بهذا المكان قائلًا “ألقي نظرة”.
واضطر لرفع صوته حتى يتسنى للصحفيين الذين كانوا يطرحون أسئلتهم عليه سماعه. وقال “سأقوم بنزهة قصيرة فقط، إنها مفيدة لصحتكم”، وعندما سأله صحفي عما يسعى إلى بنائه، أجاب ضاحكًا: “صواريخ نووية”.
كما أردف ترامب قائلًا “أنا فقط أقوم بجولة قصيرة”، وعندما ضغط عليه الصحافيون مجددًا، قال “شيء جميل”، بينما كان يواصل أداء رقصته الشهيرة، وفق شبكة “أي بي سي نيوز”
إلى ذلك، أضاف قائلًا “إنها مجرد طرق أخرى لإنفاق أموالي”، وأردف “كل ما أقوم به يتم تمويله من جيبي”، في إشارة إلى التطوير الذي سيقوم به في البيت الأبيض على مستوى الإنشاءات.
REPORTER: "Mr. President, what are you doing up there?"@POTUS: "Taking a little look!"
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 5, 2025