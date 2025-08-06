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ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض
المواطن - فريق التحرير

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من أعلى سطح البيت الأبيض، أثار مقطع فيديو للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر ترامب من فوق سطح البيت الأبيض، مجيباً على أسئلة الصحفيين أمس الثلاثاء..

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وأجاب الرئيس الأميركي ضاحكًا على أحد الصحفيين عندما سأله عن سبب تواجده بهذا المكان قائلًا “ألقي نظرة”.

نزهة قصيرة

واضطر لرفع صوته حتى يتسنى للصحفيين الذين كانوا يطرحون أسئلتهم عليه سماعه. وقال “سأقوم بنزهة قصيرة فقط، إنها مفيدة لصحتكم”، وعندما سأله صحفي عما يسعى إلى بنائه، أجاب ضاحكًا: “صواريخ نووية”.

كما أردف ترامب قائلًا “أنا فقط أقوم بجولة قصيرة”، وعندما ضغط عليه الصحافيون مجددًا، قال “شيء جميل”، بينما كان يواصل أداء رقصته الشهيرة، وفق شبكة “أي بي سي نيوز”

إلى ذلك، أضاف قائلًا “إنها مجرد طرق أخرى لإنفاق أموالي”، وأردف “كل ما أقوم به يتم تمويله من جيبي”، في إشارة إلى التطوير الذي سيقوم به في البيت الأبيض على مستوى الإنشاءات.

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