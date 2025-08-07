ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات المستوردة، إلا أنه لم يحدد جدولًا زمنيًا لفرض هذه التعرفات الجديدة.

وقال ترمب في تصريح صحفي في البيت الأبيض: “إننا سنفرض تعرفات كبيرة جدًا على الرقائق وأشباه الموصلات، لكن النبأ السار بالنسبة لبعض الشركات إذا كنتم تبنون في الولايات المتحدة فلن تكون هناك رسوم.

وبيّن الرئيس الأمريكي أن هذه السياسة دفعت بالعديد من الشركات إلى مغادرة أماكن عديدة والمجيء إلى بلاده.