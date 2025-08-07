ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 3 مناطق أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات المستوردة، إلا أنه لم يحدد جدولًا زمنيًا لفرض هذه التعرفات الجديدة.
وقال ترمب في تصريح صحفي في البيت الأبيض: “إننا سنفرض تعرفات كبيرة جدًا على الرقائق وأشباه الموصلات، لكن النبأ السار بالنسبة لبعض الشركات إذا كنتم تبنون في الولايات المتحدة فلن تكون هناك رسوم.
وبيّن الرئيس الأمريكي أن هذه السياسة دفعت بالعديد من الشركات إلى مغادرة أماكن عديدة والمجيء إلى بلاده.