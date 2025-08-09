ترامب يلتقي بوتين في آلاسكا بعد أيام

السعودية ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان أسعار النفط تستقر مع خسائر أسبوعية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع أتربة على عدة مناطق بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب وظائف شاغرة بفروع شركة الخزف وظائف شاغرة في العليان القابضة وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 15 أغسطس الجاري في ولاية آلاسكا، حيث يأمل المساعدة في التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ويؤكد هذا الإعلان ما نقله الكرملين أمس بأن الرئيسين سيلتقيان الأسبوع المقبل لبحث سبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، دون أن يحدد مكان اللقاء.