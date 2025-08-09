ترامب يلتقي بوتين في آلاسكا بعد أيام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 15 أغسطس الجاري في ولاية آلاسكا، حيث يأمل المساعدة في التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويؤكد هذا الإعلان ما نقله الكرملين أمس بأن الرئيسين سيلتقيان الأسبوع المقبل لبحث سبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، دون أن يحدد مكان اللقاء.