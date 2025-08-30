وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس عودة المدارس غدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تراجع أسعار النفط اليوم خطوات تقديم طلب تقسيط مبالغ الضريبة المستحقة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على عدة مناطق
أفادت شبكة سي إن إن، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارًا بإلغاء الحماية الأمنية التي يوفرها جهاز الخدمة السرية لنائبة الرئيس السابق جو بايدن، كامالا هاريس.
في سياق آخر، أدلت هاريس، التي ترشحت سابقًا عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، بتصريح في يوليو الماضي، أشارت فيه إلى أن “سياساتنا وحكومتنا ومؤسساتنا قد خذلت الشعب الأمريكي مرات عديدة، مما أوصلنا إلى هذه الأزمة”.
ورغم عدم استبعادها الترشح مجددًا للرئاسة بعد خسارتها في انتخابات 2020 و2024، لم توضح هاريس بعد موعد اتخاذ قرارها بهذا الخصوص.
كما أعلنت في يوليو الماضي أنها لن تسعى لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا في العام القادم، مما يمهد الطريق أمام إمكانية خوضها السباق الرئاسي للمرة الثالثة في عام 2028.