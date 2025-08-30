ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس

أفادت شبكة سي إن إن، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارًا بإلغاء الحماية الأمنية التي يوفرها جهاز الخدمة السرية لنائبة الرئيس السابق جو بايدن، كامالا هاريس.

في سياق آخر، أدلت هاريس، التي ترشحت سابقًا عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، بتصريح في يوليو الماضي، أشارت فيه إلى أن “سياساتنا وحكومتنا ومؤسساتنا قد خذلت الشعب الأمريكي مرات عديدة، مما أوصلنا إلى هذه الأزمة”.

ورغم عدم استبعادها الترشح مجددًا للرئاسة بعد خسارتها في انتخابات 2020 و2024، لم توضح هاريس بعد موعد اتخاذ قرارها بهذا الخصوص.

كما أعلنت في يوليو الماضي أنها لن تسعى لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا في العام القادم، مما يمهد الطريق أمام إمكانية خوضها السباق الرئاسي للمرة الثالثة في عام 2028.