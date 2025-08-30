Icon

وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY Icon ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس Icon عودة المدارس غدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة Icon تراجع أسعار النفط اليوم  Icon خطوات تقديم طلب تقسيط مبالغ الضريبة المستحقة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على عدة مناطق  Icon

ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس
المواطن - فريق التحرير

أفادت شبكة سي إن إن، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارًا بإلغاء الحماية الأمنية التي يوفرها جهاز الخدمة السرية لنائبة الرئيس السابق جو بايدن، كامالا هاريس.

في سياق آخر، أدلت هاريس، التي ترشحت سابقًا عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، بتصريح في يوليو الماضي، أشارت فيه إلى أن “سياساتنا وحكومتنا ومؤسساتنا قد خذلت الشعب الأمريكي مرات عديدة، مما أوصلنا إلى هذه الأزمة”.

ورغم عدم استبعادها الترشح مجددًا للرئاسة بعد خسارتها في انتخابات 2020 و2024، لم توضح هاريس بعد موعد اتخاذ قرارها بهذا الخصوص.

كما أعلنت في يوليو الماضي أنها لن تسعى لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا في العام القادم، مما يمهد الطريق أمام إمكانية خوضها السباق الرئاسي للمرة الثالثة في عام 2028.

