تركيا تُسيطر على 45 حريقًا اندلعوا في مختلف الولايات

سيطرت فرق الإطفاء في تركيا على (45) حريقًا من أصل (55) حريقًا اندلعوا في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي، في تصريح له مساء الاثنين، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة التامة على الحرائق في مناطق أيواجق وأزينه بولاية تشاناق قلعة، ومودورنو في بولو، وغوكسون في قهرمان مرعش، وميلاس في موغلا، ويايلاداغي في هطاي، ومنطقة شهزادلار في مانيسا.

وأشار إلى أن الفرق لا تزال تعمل على إخماد الحرائق في مركز ولاية تشاناق قلعة وقضاء داردانوس التابع لها، إضافة إلى قضاء سوما في مانيسا وقضاء أنز في أدرنة، مؤكدًا بذل الجهود القصوى للسيطرة عليها في أقرب وقت ممكن.

وحذّر من أن البلاد تمر بأسبوع شديد الخطورة فيما يتعلق بحرائق الغابات.