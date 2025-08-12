المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة جريان الأودية وتدفّق الشلالات يرسمان لوحة طبيعية ساحرة في الباحة تركيا تُسيطر على 45 حريقًا اندلعوا في مختلف الولايات المرور: 4 حالات لتشغيل مصابيح المركبات توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على غالبية المناطق وظائف شاغرة لدى نسما وشركاؤها وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
سيطرت فرق الإطفاء في تركيا على (45) حريقًا من أصل (55) حريقًا اندلعوا في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي، في تصريح له مساء الاثنين، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة التامة على الحرائق في مناطق أيواجق وأزينه بولاية تشاناق قلعة، ومودورنو في بولو، وغوكسون في قهرمان مرعش، وميلاس في موغلا، ويايلاداغي في هطاي، ومنطقة شهزادلار في مانيسا.
وأشار إلى أن الفرق لا تزال تعمل على إخماد الحرائق في مركز ولاية تشاناق قلعة وقضاء داردانوس التابع لها، إضافة إلى قضاء سوما في مانيسا وقضاء أنز في أدرنة، مؤكدًا بذل الجهود القصوى للسيطرة عليها في أقرب وقت ممكن.
وحذّر من أن البلاد تمر بأسبوع شديد الخطورة فيما يتعلق بحرائق الغابات.