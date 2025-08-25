تطبيق هيوماين تشات مشروع سعودي نحو مستقبل عربي رقمي موثوق المحتوى

نوه معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، بإطلاق شركة “هيوماين” إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اليوم تطبيق “هيوماين تشات” المدعوم بنموذج (علّام B34)، مبينًا أنه يعد مشروعًا سعوديًا واعدًا نحو مستقبل عربي رقمي موثوق المحتوى وذلك في إطار ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة هيوماين -حفظه الله-، من اهتمام باللغة العربية وإثراء الإنترنت بالمحتوى العربي على نطاق واسع.

وأوضح في تصريح بهذه المناسبة أن هذا المنجز الوطني يأتي ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها المملكة في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لتؤكد ريادتها الإقليمية والدولية في مجال هذه التقنيات المتقدمة، وذلك بما يتماشى مع رؤية وتطلعات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة “سدايا” -حفظه الله- للارتقاء بالمملكة ضمن أفضل الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقال: “لقد باتت تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءًا من حياة المجتمعات البشرية على اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم وسط انتشار مهول للتطبيقات والمنصات التي تنشر محتواها بلغات عدة قلّ فيها المحتوى العربي الموثوق، لذا عملت المملكة على تحقيق الاستفادة المثلى من البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية من خلال تطبيقات مبتكرة مثل تطبيق “هيوماين تشات” المدعوم بنموذج (علّام B34)، وسيكون موردًا عربيًا مفتوح المجال يعزز انتشار لغة الضاد، ويدعم تطورها والحفاظ على موروثها.

وأضاف معاليه أن تطبيق “هيوماين تشات” ليس من شأنه فقط أن يسهم في تعزيز حضور اللغة العربية الرقمي ورفع مستوى جودة المحتوى المقدم به لخدمة المسلمين والناطقين باللغة العربية وحسب بل حتى مساعدة شعوب العالم في تعلم اللغة العربية من خلال التعامل مع الكم الهائل من المحتوى العربي في التطبيق والاستزادة بعلوم اللغة العربية الغنية بمصطلحاتها وتنوع ثقافات الناطقين بها علاوة فهم ما تمثله هذه اللغة من عمق ديني مُتجسد في كونها لغة القرآن الكريم، وما تعبر عنه من مضامين ثقافية ودلالية مكتوبة ومسموعة ومرئية.

وأكد الدكتور الغامدي أن إطلاق تطبيق “هيوماين تشات” المدعوم بنموذج (علّام B34) متميز في تقنياته ومحتواه وعمل عليه كفاءات سعودية من الشباب والفتيات المؤهلين على أعلى درجة من التعليم المتخصص في مجال الحاسب وعلومه، وهو دعوة موجهة للكل لاستخدامه وتجربته والمساهمة في تطويره ليصبح الذكاء الاصطناعي العربي الرائد على مستوى العالم، ويعكس هذا العمل الجهد الجماعي لتقديم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية لخدمة المنطقة بأكملها، وقريبًا العالم أجمع.