Icon

تعطل منظومة الطاقة الكهربائية في في جميع أنحاء العراق Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس أوكرانيا Icon اعتراف دوليّ وريادة عالمية تتويجًا لجهود السعودية في حماية الطيور المهاجرة Icon السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية Icon القبض على مقيمين لارتكابهما مخالفة التفحيط بالرياض Icon ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسميّة في باكستان إلى 312 قتيلًا Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس فلسطين Icon كود مشاريع البنية التحتية يحدد أوقات العمل المسموح بها داخل المناطق السكنية Icon القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في تبوك Icon السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

تعطل منظومة الطاقة الكهربائية في في جميع أنحاء العراق

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٦ مساءً
تعطل منظومة الطاقة الكهربائية في في جميع أنحاء العراق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تعطلت منظومة الطاقة الكهربائية اليوم بشكل مفاجئ في جميع أنحاء العراق.

وأفادت وزارة الكهرباء العراقية أن سبب الانقطاع جاء بعد خسارة الشبكة لأكثر من 6 آلاف ميقا واط بشكل مفاجئ وعرضي؛ مما أدى إلى تسارع معدل ترددات الوحدات التوليدية الذي تسبب بانفصالها عن العمل والانقطاع التام للمنظومة.

قد يهمّك أيضاً
لجنة عليا للتحقيق في اغتيال هشام الهاشمي والغانمي يتوعد

لجنة عليا للتحقيق في اغتيال هشام الهاشمي والغانمي يتوعد

4 صواريخ كاتيوشا تستهدف القاعدة العسكرية للسفارة الأمريكية في بغداد

4 صواريخ كاتيوشا تستهدف القاعدة العسكرية للسفارة الأمريكية في بغداد

وأكدت في بيان لها استنفار جميع مراكز السيطرة لإعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل بشكل تدريجي خلال الساعات المقبلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد