تعطل منظومة الطاقة الكهربائية في في جميع أنحاء العراق

تعطلت منظومة الطاقة الكهربائية اليوم بشكل مفاجئ في جميع أنحاء العراق.
وأفادت وزارة الكهرباء العراقية أن سبب الانقطاع جاء بعد خسارة الشبكة لأكثر من 6 آلاف ميقا واط بشكل مفاجئ وعرضي؛ مما أدى إلى تسارع معدل ترددات الوحدات التوليدية الذي تسبب بانفصالها عن العمل والانقطاع التام للمنظومة.
وأكدت في بيان لها استنفار جميع مراكز السيطرة لإعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل بشكل تدريجي خلال الساعات المقبلة.