تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك موعد بداية الحصة الدراسية الأولى في جميع مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال وفق التوقيت الصيفي، عند الساعة السابعة والربع صباحًا، وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي للعام 1447 / 1448هـ يوم الأحد المقبل، على أن يكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة السابعة صباحًا، موضحة أن الدراسة في برامج التعليم المستمر ستبدأ عند الساعة الرابعة والنصف مساءً للبنين، وعند الساعة الثالثة مساءً للبنات.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد القعير جاهزية المدارس والكادر التعليمي لاستقبال الطلاب والطالبات، وانطلاقة حافلة بالعطاء، مشيرًا إلى أن هذه الترتيبات تأتي حرصًا على انتظام العملية التعليمية وتوفير البيئة الملائمة لهم خلال العام الدراسي.