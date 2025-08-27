تنبيه من سفارة السعودية ببريطانيا: تجنبوا حمل مقتنيات ثمينة ووثائق شخصية

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
نبهت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة، جميع المواطنين بالالتزام بقوانين بريطانيا.
وقالت السفارة عبر حسابها بمنصة إكس: “نأمل من جميع المواطنين الالتزام بقوانين بريطانيا، وتجنب حمل المقتنيات الثمينة والوثائق الشخصية والاحتفاظ بها في أماكن آمنة”.
كذلك نبهت سفارة المملكة إلى ضرورة الحذر عند التعامل مع الأشخاص المجهولين والابتعاد عن الأماكن الأقل أمناً.