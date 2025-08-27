Icon

تنبيه من سفارة السعودية ببريطانيا: تجنبوا حمل مقتنيات ثمينة ووثائق شخصية

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٤ مساءً
تنبيه من سفارة السعودية ببريطانيا: تجنبوا حمل مقتنيات ثمينة ووثائق شخصية
المواطن - فريق التحرير

نبهت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة، جميع المواطنين بالالتزام بقوانين بريطانيا.

وقالت السفارة عبر حسابها بمنصة إكس: “نأمل من جميع المواطنين الالتزام بقوانين بريطانيا، وتجنب حمل المقتنيات الثمينة والوثائق الشخصية والاحتفاظ بها في أماكن آمنة”.

كذلك نبهت سفارة المملكة إلى ضرورة الحذر عند التعامل مع الأشخاص المجهولين والابتعاد عن الأماكن الأقل أمناً.

