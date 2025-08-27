تنبيه من سفارة السعودية ببريطانيا: تجنبوا حمل مقتنيات ثمينة ووثائق شخصية

نبهت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة، جميع المواطنين بالالتزام بقوانين بريطانيا.

وقالت السفارة عبر حسابها بمنصة إكس: “نأمل من جميع المواطنين الالتزام بقوانين بريطانيا، وتجنب حمل المقتنيات الثمينة والوثائق الشخصية والاحتفاظ بها في أماكن آمنة”.

كذلك نبهت سفارة المملكة إلى ضرورة الحذر عند التعامل مع الأشخاص المجهولين والابتعاد عن الأماكن الأقل أمناً.