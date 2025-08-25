توضيح من حساب المواطن بشأن التحقق من البيانات ودراسة الأهلية أجواء مطرية وغائمة في نجران تدفع سكان المنطقة للتوافد على المتنزهات القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين في جازان جامعة الأميرة نورة تُطلق 3 برامج أكاديمية مستحدثة للدراسات العليا ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك السعودية تُدين استهداف الاحتلال للطواقم الطبية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة عقول سعودية تطور مشروعات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمختبرات كاكست القبض على شخصين لترويجهما 43 كيلو قات في فيفاء 5 أبواب رئيسة في المسجد الحرام تسهّل دخول وخروج ضيوف الرحمن 5 ركائز و14 هدفًا.. التخصصات الصحية تعلن تفاصيل إستراتيجيتها الجديدة 2025 – 2030
أعاد حساب المواطن التأكيد أنه يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
الدخول على موقع البرنامج
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.