Icon

توضيح من حساب المواطن بشأن التحقق من البيانات ودراسة الأهلية Icon أجواء مطرية وغائمة في نجران تدفع سكان المنطقة للتوافد على المتنزهات  Icon القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين في جازان Icon جامعة الأميرة نورة تُطلق 3 برامج أكاديمية مستحدثة للدراسات العليا Icon ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك Icon السعودية تُدين استهداف الاحتلال للطواقم الطبية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة Icon عقول سعودية تطور مشروعات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمختبرات كاكست Icon القبض على شخصين لترويجهما 43 كيلو قات في فيفاء Icon 5 أبواب رئيسة في المسجد الحرام تسهّل دخول وخروج ضيوف الرحمن Icon 5 ركائز و14 هدفًا.. التخصصات الصحية تعلن تفاصيل إستراتيجيتها الجديدة 2025 – 2030 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم

توضيح من حساب المواطن بشأن التحقق من البيانات ودراسة الأهلية

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
توضيح من حساب المواطن بشأن التحقق من البيانات ودراسة الأهلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعاد حساب المواطن التأكيد أنه يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

قد يهمّك أيضاً
حساب الموطن يوضح حالات تسجيل المواطنة كمستفيد رئيسي

حساب الموطن يوضح حالات تسجيل المواطنة كمستفيد رئيسي

حساب المواطن : إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.4 مليون مستفيد

حساب المواطن : إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.4 مليون مستفيد

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

حساب المواطن

إيداع حساب المواطن

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

رحلات السعودية

الدخول على موقع البرنامج
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن: ستكون هناك زيارات لمساكن المستقلين بشكل دوري
السعودية اليوم

حساب المواطن: ستكون هناك زيارات لمساكن المستقلين...

السعودية اليوم