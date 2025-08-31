Icon

توقيف ممرضة بعد نشرها فيديو لجثة على تيك توك بالجزائر Icon الموارد البشرية: استحداث 49 ألف وظيفة للسعوديين Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10696.89 نقطة Icon السعودية تترأس فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين Icon القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات مخدر بعسير Icon مصرع 33 وتضرر مليوني شخص جراء الفيضانات في باكستان Icon 912 ألف جولة رقابية ورصد 252 ألف مخالفة لأنظمة العمل Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا Icon بريطانيا تغلق سفارتها في القاهرة Icon كبسولة ذكية ومبتكرة تحدث ثورة في عالم الطب الشخصي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
منوعات

توقيف ممرضة بعد نشرها فيديو لجثة على تيك توك بالجزائر

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٣٠ مساءً
توقيف ممرضة بعد نشرها فيديو لجثة على تيك توك بالجزائر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قامت ممرضة في الجزائر، بتصوير جثة متوفى داخل مستشفى سليم زميرلي بالحراش ونشر الفيديو على تطبيق تيك توك”، مما تسبب في حالة من الغضب العارم في البلاد.

وأعلنت إدارة المستشفى على الفور توقيف الممرضة عن العمل وفتح تحقيق إداري وقضائي في الواقعة. وشددت على أن التصرف يُعد انتهاكاً صارخاً للأعراف المهنية والقوانين المنظمة لمهنة التمريض، ويخالف قيم الرحمة واحترام الإنسان بعد الوفاة.

قد يهمّك أيضاً
وزير الخارجية: المملكة حكومة وشعبًا تقف إلى جانب الجزائر

وزير الخارجية: المملكة حكومة وشعبًا تقف إلى جانب الجزائر

الجزائر ترفض الكشف عن هوية منفّذ هجوم قسنطينة الإرهابي

الجزائر ترفض الكشف عن هوية منفّذ هجوم قسنطينة الإرهابي

وأكدت الإدارة أن هذا الفعل يمثل إساءة للقطاع الصحي ويمسّ بمشاعر ذوي المتوفين. وأشارت إلى أن المستشفى لن يتسامح مع أي تجاوز مشابه في المستقبل.

وأدانت وزارة الصحة الجزائرية الحادثة ووصفتها بأنها تصرف غير إنساني يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الملاحقة القضائية ضد الممرضة، حفاظاً على سمعة المؤسسات الصحية وحقوق المرضى أحياء وأموات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد