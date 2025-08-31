توقيف ممرضة بعد نشرها فيديو لجثة على تيك توك بالجزائر الموارد البشرية: استحداث 49 ألف وظيفة للسعوديين سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10696.89 نقطة السعودية تترأس فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات مخدر بعسير مصرع 33 وتضرر مليوني شخص جراء الفيضانات في باكستان 912 ألف جولة رقابية ورصد 252 ألف مخالفة لأنظمة العمل الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا بريطانيا تغلق سفارتها في القاهرة كبسولة ذكية ومبتكرة تحدث ثورة في عالم الطب الشخصي
قامت ممرضة في الجزائر، بتصوير جثة متوفى داخل مستشفى سليم زميرلي بالحراش ونشر الفيديو على تطبيق تيك توك”، مما تسبب في حالة من الغضب العارم في البلاد.
وأعلنت إدارة المستشفى على الفور توقيف الممرضة عن العمل وفتح تحقيق إداري وقضائي في الواقعة. وشددت على أن التصرف يُعد انتهاكاً صارخاً للأعراف المهنية والقوانين المنظمة لمهنة التمريض، ويخالف قيم الرحمة واحترام الإنسان بعد الوفاة.
وأكدت الإدارة أن هذا الفعل يمثل إساءة للقطاع الصحي ويمسّ بمشاعر ذوي المتوفين. وأشارت إلى أن المستشفى لن يتسامح مع أي تجاوز مشابه في المستقبل.
وأدانت وزارة الصحة الجزائرية الحادثة ووصفتها بأنها تصرف غير إنساني يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الملاحقة القضائية ضد الممرضة، حفاظاً على سمعة المؤسسات الصحية وحقوق المرضى أحياء وأموات.