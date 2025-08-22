تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا

قررت شركة “تيك توك” تسريح مئات الموظفين في المملكة المتحدة، ضمن خطة لإعادة هيكلة عملياتها المتعلقة بالثقة والسلامة، مع الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي لإدارة المحتوى.

وأوضحت الشركة المتخصصة في مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) يوم الجمعة، أنها تعمل على تركيز عملياتها في عدد أقل من المواقع حول العالم. وستطال خطة إعادة الهيكلة العالمية وظائف في المملكة المتحدة، إلى جانب دول في جنوب وجنوب شرق آسيا.

ووفقًا للخطة المقترحة، سيتم إعادة توزيع مهام الموظفين المتأثرين على مكاتب أخرى في أوروبا وبعض الجهات الخارجية المقدمة للخدمات، مع الإبقاء على بعض الأدوار والعمليات المتعلقة بالثقة والسلامة في المملكة المتحدة.