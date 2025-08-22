تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا

انتعاش واسع للقرطاسيات والمستلزمات الدراسية والمكتبية مع قرب انطلاق الدراسة خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر السعودية تعرب عن قلقها البالغ في ضوء تقرير (IPC) وإعلان المجاعة رسميًا في قطاع غزة أم القرى نشرت اللائحة التنفيذية.. معايير تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وضوابط الإعفاء جوجل تطلق وضع البحث بالذكاء الاصطناعي في الدول العربية فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي خطيب المسجد الحرام: اجمعوا بين الاستخارة والاستشارة ليكمل عملكم ويتم أمطار ورياح شديدة وبرد على منطقة نجران حتى المساء علماء يطوّرون مادة أسمنتية تساعد في تبريد المباني نسك عمرة تُمكّن المعتمر القادم من الخارج من إدارة جميع خدماته بنفسه
قررت شركة “تيك توك” تسريح مئات الموظفين في المملكة المتحدة، ضمن خطة لإعادة هيكلة عملياتها المتعلقة بالثقة والسلامة، مع الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي لإدارة المحتوى.
وأوضحت الشركة المتخصصة في مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) يوم الجمعة، أنها تعمل على تركيز عملياتها في عدد أقل من المواقع حول العالم. وستطال خطة إعادة الهيكلة العالمية وظائف في المملكة المتحدة، إلى جانب دول في جنوب وجنوب شرق آسيا.
ووفقًا للخطة المقترحة، سيتم إعادة توزيع مهام الموظفين المتأثرين على مكاتب أخرى في أوروبا وبعض الجهات الخارجية المقدمة للخدمات، مع الإبقاء على بعض الأدوار والعمليات المتعلقة بالثقة والسلامة في المملكة المتحدة.