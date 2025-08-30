Icon

ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا 3 مرات

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥٨ مساءً
ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا 3 مرات
المواطن - واس

ثار بركان جبل “ليوتوبي لاكي لاكي” في جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا، ثلاث مرات الليلة الماضية، مما أدى إلى إطلاق أعمدة من الرماد إلى ارتفاع 1200 متر فوق قمة البركان، وفقًا لما ذكره مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية.

وحدث الثوران الأول في الساعة الثامنة و12 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، حيث ارتفع عمود من الرماد إلى نحو 800 متر فوق قمة البركان، ليصل إلى 2384 مترًا فوق مستوى سطح البحر، بينما شهد الثوران الثاني، الذي حدث في الساعة التاسعة و58 دقيقة مساء، ارتفاع عمود الرماد إلى 500 متر فوق قمة البركان أو 2084 مترًا فوق مستوى سطح البحر.
وأدى الثوران الثالث الذي حدث في الساعة 11 و38 دقيقة مساء، إلى انبعاث عمود أكبر من الدخان، وصل إلى ارتفاع 1200 متر فوق قمة البركان أو 2784 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

يشار إلى أنه صدر تحذير من المستوى الثالث بشأن جبل “ليوتوبي لاكي لاكي”، وحثت السلطات المواطنين على البقاء على بعد ستة كيلومترات على الأقل من مركز الثوران.
وصدرت تحذيرات للسكان من احتمال حدوث فيضانات من الحمم البركانية الباردة خلال هطول أمطار غزيرة، لاسيما في قرى مجاورة.

