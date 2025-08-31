Icon

السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة Icon احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. تدمر الخصوبة وتزيد الوزن Icon سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد Icon جائزة كفاءة الطاقة تمدد فترة استقبال المشاركات Icon حرائق قرب قصر بوتين على البحر الأسود Icon شركة بترورابغ تعلن خطة مزدوجة لتخفيض الخسائر المتراكمة Icon حساب المواطن يوضح آلية التسجيل للفرد المستقل Icon مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة تستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي 1447هـ Icon التدريب التقني: رصد 288 مخالفة في منشآت تدريبية أهلية Icon طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جائزة كفاءة الطاقة تمدد فترة استقبال المشاركات

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٩ صباحاً
جائزة كفاءة الطاقة تمدد فترة استقبال المشاركات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، تمديد فترة استقبال المشاركات في “جائزة كفاءة الطاقة” في دورتها الأولى 2025، إلى تاريخ 4 أكتوبر 2025م، وذلك نظرًا لحجم الاهتمام المتزايد من القطاعات المستهدفة الراغبة في التقديم على الجائزة.

تمديد فترة استقبال المشاركات

وأوضح المركز أن استقبال طلبات الراغبين في التقديم على الجائزة يستمر من خلال زيارة المنصة الإلكترونية للجائزة eeaward.seec.gov.sa، ومن ثم تسجيل الدخول وتقديم طلب المشاركة، مبينًا أنه يمكن الوصول للمنصة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتستهدف الجائزة القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، إضافة إلى المجتمع والأفراد، وذلك عبر ثلاث مسارات رئيسة حيث يختص المسار الأول بالكفاءة والترشيد ويتم منح الجائزة فيه لأفضل الجهات التي نفذت جهودًا مستدامة؛ لتحسين كفاءة الطاقة وحققت وفورات في منشآتها.

قد يهمّك أيضاً
خصم فوري 900 ريال عند شراء التكييف .. هنا التفاصيل

خصم فوري 900 ريال عند شراء التكييف .. هنا التفاصيل

كفاءة: تطبيق تأكد يعمل بنظامين واختياراته متعددة

كفاءة: تطبيق تأكد يعمل بنظامين واختياراته متعددة

التطوير والابتكار

ويختص المسار الثاني بالتطوير والابتكار ومن خلاله يتم منح الجائزة لأفضل فكرة تطويرية وابتكارية أسهمت في رفع مستويات كفاءة الطاقة، في حين يختص المسار الثالث بالتوعية والتأثير حيث تمنح الجائزة في هذا المسار لأفضل الجهود التي أسهمت في رفع الوعي لدى المجتمع بكفاءة الطاقة وأهمية ترشيد الاستهلاك.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز كافة القطاعات والأفراد المتميزين لتبني أعلى المعايير المحلية والعالمية في مجال كفاءة الطاقة، وتعزيز الممارسات الإيجابية بشكل مستدام في هذا المجال، بما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحفيز تبني ممارسات تحسين كفاءة الاستهلاك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد