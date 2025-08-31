Icon

أشعلتها مسيرات أوكرانية

حرائق قرب قصر بوتين على البحر الأسود

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
حرائق قرب قصر بوتين على البحر الأسود
المواطن - فريق التحرير

تسببت غارات بطائرات مسيرة أوكرانية في اندلاع حرائق غابات ضخمة امتدت مسافة أميال من القصر الفخم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المطل على البحر الأسود، والذي يُعرف باسم “قصر بوتين”.

حرائق قرب قصر بوتين

وتفصلاً، أعلنت السلطات الروسية المحلية أن نحو 100 من فرق الطوارئ شاركوا في إخماد الحريق الذي شب إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية، وفقاً لما أوردته صحيفة “نيويورك بوست” New York Post الأميركية.

وبحسب البيانات الرسمية، اقتربت النيران لمسافة 6 أميال فقط من المجمع الضخم الذي تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربعة، والمقام في كيب إيدوكوباس قرب منتجع غيليندزيك، على مقربة من شبه جزيرة القرم. غير أن الموقع الاستقصائي الروسي المستقل “آي ستوريز” قدّم رواية مغايرة، مؤكداً أن الحريق نشب على بعد ميلين فقط من القصر.

ولم تُسجّل أي إصابات أو وفيات، لكن خدمات الطوارئ أشارت إلى أن 23 سائحاً تقطعت بهم السبل بسبب الدخان الكثيف، واضطرت السلطات إلى إجلائهم عبر القوارب. وما زال من غير الواضح إن كان القصر هو الهدف المباشر للغارات الأوكرانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد هواجس بوتين الأمنية، إذ سبق أن أزال فيلته السياحية في سوتشي العام الماضي خشية تعرضها لهجمات مماثلة خلال حربه على أوكرانيا.

