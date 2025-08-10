Icon

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أغسطس

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والتسعين أكثر من 9.7 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 250 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريال.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون مستفيد.

 

إيداع دعم حساب المواطن .. إليك طريقة معرفة مبلغ الاستحقاق
