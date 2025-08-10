السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أغسطس الراجحي يستقبل المشاركين من إخاء باللقاء الكشفي في البرتغال إيداع دعم حساب المواطن .. إليك طريقة معرفة مبلغ الاستحقاق فوائد شرب عصير البطيخ لصحة الجسم والقلب أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيًا صورة محمد رمضان مع لارا ترامب فما القصة؟ الاقتصاد الألماني في خطر البنك السعودي الأول يوزع 2.05 مليار ريال أرباحًا عن النصف الأول من 2025
أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والتسعين أكثر من 9.7 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 250 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريال.
وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون مستفيد.