الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٦ مساءً
خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي في واتساب
المواطن - فريق التحرير

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” عن إطلاق خاصية جديدة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدم إعادة صياغة رسائلهم، أو تدقيقها، أو تعديل نبرتها.

وتستخدم هذه الميزة الجديدة، المسماة “مساعدة الكتابة”، تقنية المعالجة الخاصة من شركة “ميتا بلاتفورمس”، المالكة لتطبيق واتساب، وتتيح للمستخدمين استلام ردود مُولّدة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إطلاع شركة ميتا أو واتساب على الرسالة الأصلية أو إعادة صياغتها، وهذا يعني أن خصوصية الرسائل على المنصة تظل محفوظة حتى عند استخدام الأداة الجديدة.

خاصية جديدة في واتساب

ومن خلال استخدام أداة مساعدة الكتابة، يمكن للمستخدم الحصول على مقترحات رسالة مكتوبة بالذكاء الاصطناعي بعد إعادة كتابة رسالته بطريقة محترفة أو مرحة أو داعمة أو بصياغة جديدة.

واستعرض تطبيق واتساب الخاصية الجديدة من خلال تقديم رسالة أصلية لأحد المستخدمين تقول “من فضلك لا تترك جواربك المتسخة على الأريكة”.

ثم قامت أداة “مساعدة الكتابة” باستخدام الذكاء الاصطناعي بإعادة صياغة الرسالة في عبارات “طريفة” مثل: “من فضلك لا تجعل الأريكة مقبرة للجوارب”، “خبر عاجل: تم العثور على جوارب على الأريكة. أرجوك انقلها”، و”يا خبير الجوارب، سلة الغسيل في هذا الاتجاه!”.

رسائل الذكاء الاصطناعي

وتأمل منصة واتساب من خلال إطلاق هذه الأداة في توفير وسيلة يمكن للمستخدم استخدامها في كتابة رسائل جيدة من داخل التطبيق بدلا من اللجوء إلى تطبيقات خارجية للحصول على المساعدة مثل شات جي.بي.تي.

وذكر موقع تك كرانش، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن هذه الخاصية قد لا تعجب الجميع بالطبع، لأن بعض المستخدمين قد يفضلون المحادثات الشخصية والصادقة مع الأصدقاء والعائلة على الرسائل المكتوبة بالذكاء الاصطناعي.

فاستخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة كتابة رسالة بريد إلكتروني رسمية مثلا أمر، واستخدامه لإرسال رسالة شخصية إلى أحد الأصدقاء أو الأقارب أمر آخر.

وتؤكد منصة واتساب إنه بإمكان المستخدمين الوصول إلى الميزة الجديدة بالنقر على رمز القلم الجديد الذي يظهر عند كتابة رسالة في التطبيق، وبدأ توفير خاصية “مساعدة الكتابة” باللغة الإنجليزية في دول معينة منذ الأربعاء الماضي.

