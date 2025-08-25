Icon

بمشاركة كبرى مزارع الإنتاج حول العالم

ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤١ صباحاً
ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم
المواطن - فريق التحرير

تختتم، اليوم، فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025؛ الذي أقامه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) على مدار 21 يومًا، بمشاركة كبرى مزارع الإنتاج حول العالم.

وشهد المزاد صفقات بارزة ومشاركة واسعة من أبرز المزارع الدولية والمحلية، إلى جانب إقبال متزايد من المنتجين والمستثمرين والصقارين والمهتمين، مما عزز من مكانة المزاد وجهة دولية رائدة في قطاع إنتاج الصقور.

وقدّم المزاد أنشطة وفعاليات متنوعة، أبرزها منصة المزاد الرسمية التي تحتضن مزادات تنافسية مباشرة وسريعة، تجمع الصقارين والمنتجين ومحبي الصقور من المملكة وخارجها، وتنقل عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، كما ضم أجنحة للمزارع المشاركة، وأجنحة لمستلزمات الصقور، وجناح “صقار المستقبل”، إلى جانب عروض تفاعلية أسهمت في إثراء تجربة الزوار.

دعم مزارع الإنتاج المحلية والعالمية

ويهدف نادي الصقور السعودي من إقامة هذا المزاد إلى دعم مزارع الإنتاج المحلية والعالمية، وتوفير بيئة موثوقة وآمنة لتبادل الصقور عالية الجودة، بما يعزز ريادة المملكة في قطاع الصقور إقليميًا وعالميًا.

ويأتي المزاد ضمن إستراتيجية النادي الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة عالميًا في تنظيم فعاليات الصقور، ودعم الاستثمار في هذا المجال، والحفاظ على الموروث الثقافي العريق وتطويره بأساليب حديثة.

يُذكر أن المزاد، منذ انطلاقته الأولى قبل أربعة أعوام، سجّل نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات وعدد الصقور المتداولة، حيث تجاوزت مبيعاته الإجمالية 29 مليون ريال، من خلاله بيع أكثر من 2300 صقر, وشهد بيع أغلى صقر من مزارع الإنتاج الدولية بمبلغ مليون وسبع مئة وخمسين ألفًا، وأغلى صقر من المزارع المحلية بسعر تجاوز 500 ألف ريال، في إنجاز يعكس مكانة المزاد وموثوقيته على المستوى العالمي.

