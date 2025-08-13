Icon

خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس
المواطن - واس

خرجت 35 عربة قطار عن مسارها أمس قرب بلدة صغيرة في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الشركة المالكة للقطار روبين تايسفر: “إنه لم تسجل أي إصابات ولم تصدر أوامر بإخلاء المنطقة عقب الحادث”.

وأظهرت لقطات عددًا من العربات وقد تكدست فوق بعضها على خط السكة الحديدية في منطقة ريفية، بينما كان حريق في الأعشاب ودخان يتصاعد بجانب موقع الحادث.

وأضافت هيئة خدمات الطوارئ أن الحادث يعامل كواقعة تتعلق بمواد خطرة، لكن لم يعرف على الفور ما الذي كانت تحمله العربات.

