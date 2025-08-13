خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit وظائف هندسية شاغرة بـ هيئة سدايا 17 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن وظائف شاغرة في بنك الجزيرة
خرجت 35 عربة قطار عن مسارها أمس قرب بلدة صغيرة في ولاية تكساس الأمريكية.
وقالت المتحدثة باسم الشركة المالكة للقطار روبين تايسفر: “إنه لم تسجل أي إصابات ولم تصدر أوامر بإخلاء المنطقة عقب الحادث”.
وأظهرت لقطات عددًا من العربات وقد تكدست فوق بعضها على خط السكة الحديدية في منطقة ريفية، بينما كان حريق في الأعشاب ودخان يتصاعد بجانب موقع الحادث.
وأضافت هيئة خدمات الطوارئ أن الحادث يعامل كواقعة تتعلق بمواد خطرة، لكن لم يعرف على الفور ما الذي كانت تحمله العربات.