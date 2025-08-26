خسوف كلي للقمر الأحد المقبل

يشهد العالم والمنطقة العربية، مساء الأحد المقبل 7 سبتمبر، ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في خسوف كلي للقمر، والذي يمكن متابعته بالعين المجردة دون الحاجة لأي أدوات خاصة.

يُعد هذا الخسوف من أبرز الأحداث الفلكية للعام الحالي، ويتزامن توقيته مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول 1447هـ. ويُتوقع أن تستمر مراحله لأكثر من خمس ساعات.

من جانبة، صرّح الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحسب “العربية نت” و”الحدث نت”، أن القمر سيغيب كلياً داخل ظل الأرض بنسبة 136.2% عند ذروة الخسوف، بمعنى أن الظل سيغطي مساحة أكبر من قرص القمر نفسه، وهو ما يمنح المشهد ظاهرة فلكية بديعة يمكن متابعتها بالعين المجردة دون أي خطورة على النظر، على عكس كسوف الشمس الذي يحتاج إلى وسائل حماية خاصة.

مراحل الخسوف

وأشار إلى أن جميع مراحل الخسوف ستستغرق نحو خمس ساعات و27 دقيقة، منها ساعة و22 دقيقة تقريباً سيبقى القمر خلالها في حالة خسوف كلي.

وتبدأ أولى المراحل عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة بدخول القمر منطقة شبه الظل، تليها بداية الخسوف الجزئي عند الساعة 7:27 مساءً. ويكتمل الخسوف الكلي عند الساعة 8:31 مساءً ليصل إلى ذروته في تمام 9:12 مساءً، قبل أن يبدأ القمر بالخروج تدريجياً من ظل الأرض حتى تنتهي الظاهرة تماماً عند الساعة 11:55 مساء.