Icon

خسوف كلي للقمر الأحد المقبل Icon إخلاء طبي لمواطنة سعودية من بغداد تعرّضت لأزمة طارئة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء  Icon حريق في مبنى تحت الإنشاء بالمدينة المنورة والمدني يتدخل Icon ارتفاع أسعار النفط 2% عند التسوية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق  Icon إرهاق واضح.. أول صورة للفنانة أنغام بعد رحلة العلاج Icon وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon إنقاذ شخص احتُجز في سيل بالمدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

خسوف كلي للقمر الأحد المقبل

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
خسوف كلي للقمر الأحد المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يشهد العالم والمنطقة العربية، مساء الأحد المقبل 7 سبتمبر، ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في خسوف كلي للقمر، والذي يمكن متابعته بالعين المجردة دون الحاجة لأي أدوات خاصة.

يُعد هذا الخسوف من أبرز الأحداث الفلكية للعام الحالي، ويتزامن توقيته مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول 1447هـ. ويُتوقع أن تستمر مراحله لأكثر من خمس ساعات.

قد يهمّك أيضاً
خسوف جزئي للقمر بعد غدٍ الخميس

خسوف جزئي للقمر بعد غدٍ الخميس

شاهد.. 8 صور تبين مراحل خسوف القمر في المملكة

شاهد.. 8 صور تبين مراحل خسوف القمر في المملكة

من جانبة، صرّح الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحسب “العربية نت” و”الحدث نت”، أن القمر سيغيب كلياً داخل ظل الأرض بنسبة 136.2% عند ذروة الخسوف، بمعنى أن الظل سيغطي مساحة أكبر من قرص القمر نفسه، وهو ما يمنح المشهد ظاهرة فلكية بديعة يمكن متابعتها بالعين المجردة دون أي خطورة على النظر، على عكس كسوف الشمس الذي يحتاج إلى وسائل حماية خاصة.

مراحل الخسوف

وأشار إلى أن جميع مراحل الخسوف ستستغرق نحو خمس ساعات و27 دقيقة، منها ساعة و22 دقيقة تقريباً سيبقى القمر خلالها في حالة خسوف كلي.

وتبدأ أولى المراحل عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة بدخول القمر منطقة شبه الظل، تليها بداية الخسوف الجزئي عند الساعة 7:27 مساءً. ويكتمل الخسوف الكلي عند الساعة 8:31 مساءً ليصل إلى ذروته في تمام 9:12 مساءً، قبل أن يبدأ القمر بالخروج تدريجياً من ظل الأرض حتى تنتهي الظاهرة تماماً عند الساعة 11:55 مساء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد