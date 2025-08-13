درب التبانة يُزين سماء الوطن العربي لمدة أسبوعين 

8 خطوات للحصول على خدمة نقل اللوحات عبر أبشر وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد وظائف شاغرة في بنك D360 الرقمي ضبط 6 رجال و5 نساء وافدين لممارستهم الدعارة في شقة بنجران تطوير مطار الملك سعود في الباحة.. توسعة ضخمة تواكب أعلى المعايير الدولية السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025 شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة
تشهد سماء الوطن العربي، مساء اليوم، وعلى مدى الأسبوعين المقبلين رؤية حزام النجوم لمجرة درب التبانة بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.
وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن هذا الحزام النجمي يمثّل منظرًا جانبيًا لمجرة درب التبانة ويمكن رؤيته حزامًا وهو يقطع السماء، ويُعد هذا الوقت من أفضل أوقات السنة للنظر باتجاه مركز المجرة ليلاً، مبيّنة أنه عند النظر إلى هذا الحزام بالعين المجردة سيظهر ضبابيًا ممتدًا عبر السماء، أما باستخدام المنظار أو التلسكوب فيكشف الشريط الضبابي عن عدد كبير من النجوم البعيدة والعناقيد النجمية الصغيرة.
يُذكر أن مركز المجرة هو الجزء الأكثر ثراء بالنجوم ويظهر باتجاه الأفق الجنوبي بالنسبة للمراقبين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال ليالي أغسطس، بينما يظهر عاليًا في قبة السماء لقاطني النصف الجنوبي.