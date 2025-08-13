Icon

Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة في بنك D360 الرقمي Icon ضبط 6 رجال و5 نساء وافدين لممارستهم الدعارة في شقة بنجران Icon تطوير مطار الملك سعود في الباحة.. توسعة ضخمة تواكب أعلى المعايير الدولية Icon السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية Icon وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025 Icon شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام Icon إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة

درب التبانة يُزين سماء الوطن العربي لمدة أسبوعين 

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٥ مساءً
درب التبانة يُزين سماء الوطن العربي لمدة أسبوعين 
المواطن - واس

تشهد سماء الوطن العربي، مساء اليوم، وعلى مدى الأسبوعين المقبلين رؤية حزام النجوم لمجرة درب التبانة بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن هذا الحزام النجمي يمثّل منظرًا جانبيًا لمجرة درب التبانة ويمكن رؤيته حزامًا وهو يقطع السماء، ويُعد هذا الوقت من أفضل أوقات السنة للنظر باتجاه مركز المجرة ليلاً، مبيّنة أنه عند النظر إلى هذا الحزام بالعين المجردة سيظهر ضبابيًا ممتدًا عبر السماء، أما باستخدام المنظار أو التلسكوب فيكشف الشريط الضبابي عن عدد كبير من النجوم البعيدة والعناقيد النجمية الصغيرة.

يُذكر أن مركز المجرة هو الجزء الأكثر ثراء بالنجوم ويظهر باتجاه الأفق الجنوبي بالنسبة للمراقبين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال ليالي أغسطس، بينما يظهر عاليًا في قبة السماء لقاطني النصف الجنوبي.

