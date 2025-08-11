Icon

رصد 14 بقعة شمسية في سماء السعودية

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٨ مساءً
رُصدت مساء اليوم في سماء المملكة 14 بقعة شمسية على سطح الشمس، في ظاهرة تُعد من مؤشرات النشاط الشمسي المتزايد خلال الدورة الشمسية الحالية.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء بمنطقة الحدود الشمالية عدنان الرمضون أن هذه البقع الشمسية تمثل مناطق ذات نشاط مغناطيسي مرتفع، وتُسهم في حدوث الظواهر المرتبطة بالنشاط الشمسي، مثل التوهجات والانبعاثات الكتلية الإكليلية، التي قد تؤثر في الاتصالات والأقمار الصناعية إذا كانت قوية.

وأشار إلى أن رصد البقع الشمسية يتم باستخدام تقنيات وأدوات فلكية خاصة، تتيح متابعة تطورات النشاط الشمسي ومراقبة تأثيراته المحتملة على كوكب الأرض.

