زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ مساءً
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا
المواطن - واس

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، مساء الأحد، إحدى ولايات شمال غربي تركيا، وشعر به السكان على بُعد نحو 200 كيلومتر في إسطنبول.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال وقع في سنديرغي التابعة لباليكسير، مشيرة إلى أنه جرى تسجيله في حدود الساعة السابعة و53 دقيقة (19:53:47).

وقالت صحيفة “حرييت” التركية إن سكان إسطنبول والمحافظات المجاورة شعروا بالزلزال.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “تحركت جميع مؤسساتنا المعنية منذ اللحظة الأولى وتتخذ الخطوات اللازمة ونحن نتابع العمليات عن كثب”.

كما علّق وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على الحادث بالقول على حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “بدأت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) وجميع فرقها على الفور عمليات بحث ميدانية عن موقع الزلزال، الذي شعر به سكان إسطنبول والمحافظات المحيطة بها. لا توجد حاليا أي خسائر. ونراقب الوضع عن كثب”.

