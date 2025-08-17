وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعًا بمختلف المناطق سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية الحفر العربية تمدد عقود 11 منصة حفر برية للغاز لمدة سنة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير
قررت السلطات الجزائرية، يوم السبت، سحب جميع الحافلات التي ظلت في الخدمة لأكثر من 30 عاما، وذلك غداة سقوط حافلة في واد بالعاصمة ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 25 آخرين.
وقالت وزارة النقل الجزائرية في بيان إنه تقرر : “سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية، والتي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر تمنح لأصحاب الحافلات المهترئة لاستبدالها بأخرى جديدة”.
كما أعلنت الوزارة أن التحقيقات في حوادث المرور المميتة ستشمل مستقبلا “مدارس تعليم السياقة لمعرفة كيفيات منح رخصة القيادة”.
وخلّف سقوط حافلة في وادٍ بينما كانت تنقل ركابا بين وسط الجزائر والرغاية شرق العاصمة الجمعة صدمة في البلاد، وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.
وقدّم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لأسر الضحايا وأعلن عن يوم حداد وطني.
وتم تنكيس الأعلام ووضعت القنوات التلفزيونية راية سوداء على شاشاتها.