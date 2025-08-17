Icon

سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي
المواطن - فريق التحرير

قررت السلطات الجزائرية، يوم السبت، سحب جميع الحافلات التي ظلت في الخدمة لأكثر من 30 عاما، وذلك غداة سقوط حافلة في واد بالعاصمة ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 25 آخرين.

وقالت وزارة النقل الجزائرية في بيان إنه تقرر : “سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية، والتي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر تمنح لأصحاب الحافلات المهترئة لاستبدالها بأخرى جديدة”.

كما أعلنت الوزارة أن التحقيقات في حوادث المرور المميتة ستشمل مستقبلا “مدارس تعليم السياقة لمعرفة كيفيات منح رخصة القيادة”.

وخلّف سقوط حافلة في وادٍ بينما كانت تنقل ركابا بين وسط الجزائر والرغاية شرق العاصمة الجمعة صدمة في البلاد، وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وقدّم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لأسر الضحايا وأعلن عن يوم حداد وطني.

وتم تنكيس الأعلام ووضعت القنوات التلفزيونية راية سوداء على شاشاتها.

