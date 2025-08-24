سعود كاتب: علينا التوقف عن الربط الخاطئ والضار بين كريستيانو ومشروعنا الرياضي

Icon

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أكد الكاتب الدكتور سعود كاتب أن مشروع المملكة الرياضي لا ينبغي ربطه بأي لاعب مهما كانت مكانته، مشددًا على أن قوة المشروع تنبع من مقومات المملكة ذاتها، وليس من أسماء النجوم.

ربط خاطئ

وقال د. كاتب في تصريح له: “أكرر وأعيد وأزيد، بعيدا والله عن كل ميول وعواطف، أنه يتوجب علينا التوقف عن هذا الربط الخاطئ والضار بين كريستيانو وبين مشروعنا الرياضي.. ما يدعم ويحمل ذلك المشروع ليس أي لاعب مهما بلغت شهرته، بل تدعمه مكانة المملكة وسمعتها، وإمكاناتها المختلفة من اقتصاد وأمن وبنية تحتية، وشعبية جارفة للعبة كرة القدم.. ولولا كل ذلك لما حضر أي لاعب للدوري السعودي بما فيهم كريستيانو”، في إشارة إلى اللاعب كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر.

وأضاف: “الترويج لمقولة أن مصلحة المشروع الرياضي تكون بتحقيق النصر للبطولات هو في الواقع انتقاص غير مطلوب للأندية الأخرى، بل للمشروع نفسه، وهذا أمر غير صحي… واقع الأمر هو أن كريستيانو – في هذه المرحلة من حياته الكروية – هو من استفاد من مشروعنا الرياضي بشكل لم يراوده حتى في أحلامه، وليس العكس.”

