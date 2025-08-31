“سلامة النقل” يوضح تفاصيل واقعة الطائرة السعودية بمطار هيثرو “أبو نايف للعقارات”.. خدمات عقارية متكاملة من الطائف إلى مختلف مناطق المملكة السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. تدمر الخصوبة وتزيد الوزن سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد جائزة كفاءة الطاقة تمدد فترة استقبال المشاركات حرائق قرب قصر بوتين على البحر الأسود شركة بترورابغ تعلن خطة مزدوجة لتخفيض الخسائر المتراكمة حساب المواطن يوضح آلية التسجيل للفرد المستقل مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة تستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي 1447هـ
أصدر المركز الوطني لسلامة النقل، اليوم الأحد، بياناً بشأن واقعة لطائرة “الخطوط السعودية” أثناء هبوطها في مطار هيثرو بلندن.
وتلقى المركز الوطني لسلامة النقل بلاغاً يتعلق برحلة الخطوط السعودية رقم (SV119) المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار هيثرو بلندن بشأن قيام أحد الركاب – الذي يُعتقد أنه يعاني من حالة صحية – بمحاولة تحريك مقبض باب الطائرة أثناء سيرها على أرض المطار بعد هبوطها في مطار هيثرو بتاريخ 28 أغسطس 2025م، وتمكن الطاقم من احتواء الراكب بعيداً عن باب الطائرة، كما تم تأمين سلامة الراكب وبقية الركاب.
وأضاف المركز أنه يقوم حاليًا باستكمال التنسيق مع الخطوط السعودية والسلطات البريطانية المعنية، لمتابعة تفاصيل الواقعة والنظر في ملابساتها.