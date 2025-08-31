Icon

احتواء راكب حاول فتح باب الطائرة

“سلامة النقل” يوضح تفاصيل واقعة الطائرة السعودية بمطار هيثرو

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أصدر المركز الوطني لسلامة النقل، اليوم الأحد، بياناً بشأن واقعة لطائرة “الخطوط السعودية” أثناء هبوطها في مطار هيثرو بلندن.

وتلقى المركز الوطني لسلامة النقل بلاغاً يتعلق برحلة الخطوط  السعودية رقم (SV119) المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار هيثرو بلندن بشأن قيام أحد الركاب – الذي يُعتقد أنه يعاني من حالة صحية – بمحاولة تحريك مقبض باب الطائرة أثناء سيرها على أرض المطار بعد هبوطها في مطار هيثرو بتاريخ 28 أغسطس 2025م، وتمكن الطاقم من احتواء الراكب بعيداً عن باب الطائرة، كما تم تأمين سلامة الراكب وبقية الركاب.

وأضاف المركز أنه يقوم حاليًا باستكمال التنسيق مع الخطوط السعودية والسلطات البريطانية المعنية، لمتابعة تفاصيل الواقعة والنظر في ملابساتها.

