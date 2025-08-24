Icon

سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٣ مساءً
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الرابع على التوالي، توزيع السلال الغذائية على آلاف الأسر الفلسطينية وسط قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقام المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة بدوره المجتمعي والإنساني في متابعة وتنظيم عمليات التوزيع، والتنسيق مع المؤسسات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأشد احتياجًا.

وأعربت الأسر المستفيدة عن شكرها وامتنانها للمملكة العربية السعودية على هذه المساعدات، مشيدين بدور هذه المساعدات في التخفيف من أعباء حياتهم اليومية، مثمنين الموقف التاريخي للمملكة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك تأكيدًا لموقف المملكة الثابت عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.

