سلمان للإغاثة يواصل دعم قطاع غزة بتوزيع السلال الغذائية على آلاف الأسر

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس على التوالي، توزيع السلال الغذائية على آلاف الأسر الفلسطينية المحتاجة وسط قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وقام المركز السعودي للثقافة والتراث بصفته الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة بمهامه الإنسانية والمجتمعية من خلال الإشراف على عمليات توزيع المساعدات وتنظيمها، لضمان وصولها إلى الأسر الأشد احتياجًا.
وعبّرت الأسر المستفيدة عن بالغ شكرهم للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة النبيلة، منوهين بدورها الكبير في التخفيف من معاناتهم اليومية، ومعربين عن شعورهم بالامتنان في ظل هذا الدعم المتواصل بوقوف المملكة إلى جانبهم، موضحين أن هذه المساعدات المقدمة تمثل طوق نجاةٍ لهم بعد أن فقدوا مواردهم، ولم يعد أمامهم سوى الاعتماد على ما يصلهم من دعم إنساني.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق مع تفشي المجاعة غير المسبوقة في غزة وتدهور الوضع المعيشي.