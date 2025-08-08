Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا

الجمعة ٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٠ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (345) كرتون تمر للنازحين من محافظة السويداء إلى بلدتي أم ولد ونامر في محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (345) أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول ذات الاحتياج.

