شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء

باشرت شرطة منطقة الرياض بلاغًا من امرأة عن تعرضها لحادثة اعتداء من رجلين و4 نساء.
وقال الأمن العام عبر منصة إكس، إنه تم القبض على المتهمين وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتابع أنه تبين من إجراءات الاستدلال وجود معرفة بين المبلغة والفتيات المتهمات.