Icon

شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon النفط يتراجع بنسبة 2% Icon بلغاريا ترصد إصابات بإنفلونزا الطيور Icon 25 دولة تعلق خدماتها البريدية الصادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية Icon بيانات 2.5 مليار شخص مهددة بالتسرب! Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ59 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon أكثر من 213 مليون عملية نقاط بيع بأكثر من 13 مليار ريال في أسبوع Icon إحباط تهريب 23.8 كيلو حشيش في جازان Icon خبراء دوليون يستعرضون أحدث تقنيات العلاج بالخلايا الجذعية في مؤتمر الرياض 2025 Icon دليل السكن في السعودية: كيف تعثر على منزلك المناسب عبر منصة موثوقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٨ مساءً
شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت شرطة منطقة الرياض بلاغًا من امرأة عن تعرضها لحادثة اعتداء من رجلين و4 نساء.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس، إنه تم القبض على المتهمين وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
بالصور.. تقني العطاء لصيانة منازل الرياض

بالصور.. تقني العطاء لصيانة منازل الرياض

إغلاق 24 موقعاً تجارياً في الرياض لمخالفتها اشتراطات السلامة

إغلاق 24 موقعاً تجارياً في الرياض لمخالفتها اشتراطات السلامة

وتابع أنه تبين من إجراءات الاستدلال وجود معرفة بين المبلغة والفتيات المتهمات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية
أخبار رئيسية

نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين...

أخبار رئيسية
مواطن ينقذ شابًا من داخل مركبة محترقة بالرياض
السعودية اليوم

مواطن ينقذ شابًا من داخل مركبة محترقة...

السعودية اليوم
القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض
أخبار رئيسية

القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من...

أخبار رئيسية