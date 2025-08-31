السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. تدمر الخصوبة وتزيد الوزن سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد جائزة كفاءة الطاقة تمدد فترة استقبال المشاركات حرائق قرب قصر بوتين على البحر الأسود شركة بترورابغ تعلن خطة مزدوجة لتخفيض الخسائر المتراكمة حساب المواطن يوضح آلية التسجيل للفرد المستقل مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة تستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي 1447هـ التدريب التقني: رصد 288 مخالفة في منشآت تدريبية أهلية طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
أعلنت شركة بترورابغ، اليوم الأحد، عن خطة مزدوجة لزيادة رأس المال ثم تخفيضه ضمن إعادة هيكلة مالية للشركة لتخفيض الخسائر المتراكمة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها: “أن الخطة تتضمن رفع رأس المال من 16.71 مليار ريال إلى 21.97 مليار ريال عبر إصدار 526.36 مليون سهم جديد من الفئة (ب) بسعر 10 ريالات للسهم”.
وأضافت الشركة، أن أسهم الفئة (ب) لا تمنح حقوق تصويت، لكنها تمنح حقوق أرباح خاصة اعتبارًا من 2028 وأولوية عند التصفية، فيما تبقى حقوق الأسهم الحالية (الفئة أ) كما هي
وأكدت الشركة أن حصيلة الزيادة البالغة 5.26 مليار ريال ستُخصص مباشرة لسداد جزء من الديون، ما يعزز المركز المالي
وبعد الزيادة، أوصى المجلس بتخفيض رأس المال إلى 16.71 مليار ريال، أي بنسبة 23.95%، من خلال خفض القيمة الاسمية لأسهم الفئة (أ) من 10 ريالات إلى 6.85 ريال دون إلغاء أو تقليص عدد الأسهم