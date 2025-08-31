Icon

شركة بترورابغ تعلن خطة مزدوجة لتخفيض الخسائر المتراكمة

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
شركة بترورابغ تعلن خطة مزدوجة لتخفيض الخسائر المتراكمة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة بترورابغ، اليوم الأحد، عن خطة مزدوجة لزيادة رأس المال ثم تخفيضه ضمن إعادة هيكلة مالية للشركة لتخفيض الخسائر المتراكمة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها: “أن الخطة تتضمن رفع رأس المال من 16.71 مليار ريال إلى 21.97 مليار ريال عبر إصدار 526.36 مليون سهم جديد من الفئة (ب) بسعر 10 ريالات للسهم”.

خطة مزدوجة لزيادة رأس المال

وأضافت الشركة، أن أسهم الفئة (ب) لا تمنح حقوق تصويت، لكنها تمنح حقوق أرباح خاصة اعتبارًا من 2028 وأولوية عند التصفية، فيما تبقى حقوق الأسهم الحالية (الفئة أ) كما هي

وأكدت الشركة أن حصيلة الزيادة البالغة 5.26 مليار ريال ستُخصص مباشرة لسداد جزء من الديون، ما يعزز المركز المالي

وبعد الزيادة، أوصى المجلس بتخفيض رأس المال إلى 16.71 مليار ريال، أي بنسبة 23.95%، من خلال خفض القيمة الاسمية لأسهم الفئة (أ) من 10 ريالات إلى 6.85 ريال دون إلغاء أو تقليص عدد الأسهم

 

