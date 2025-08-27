Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

صرف 532 مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
صرف 532 مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1446 / 1447هـ (2025م)، بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”، وذلك حتى تاريخ 1447 / 2 / 10هـ.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (532,004,950) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (296,937) طنًا، لعدد (995) مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه هذا الموسم (989,577,445) ريالًا، وذلك لكمية (555,390) طنًا، لـ (2,000) مزارع.

قد يهمّك أيضاً
الحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

الحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

إرساء الدفعة الأولى من القمح المستورد لعام 2025م

إرساء الدفعة الأولى من القمح المستورد لعام 2025م

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد