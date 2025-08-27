صرف 532 مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1446 / 1447هـ (2025م)، بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”، وذلك حتى تاريخ 1447 / 2 / 10هـ.
وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (532,004,950) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (296,937) طنًا، لعدد (995) مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه هذا الموسم (989,577,445) ريالًا، وذلك لكمية (555,390) طنًا، لـ (2,000) مزارع.