صرف 532 مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1446 / 1447هـ (2025م)، بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”، وذلك حتى تاريخ 1447 / 2 / 10هـ.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (532,004,950) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (296,937) طنًا، لعدد (995) مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه هذا الموسم (989,577,445) ريالًا، وذلك لكمية (555,390) طنًا، لـ (2,000) مزارع.