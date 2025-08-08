Icon

صقارون دوليون يثمنون تسهيلات نادي الصقور في نقل واستضافة الصقور المشاركة بالمزاد الدولي لمزارع الإنتاج

الجمعة ٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٢ مساءً
صقارون دوليون يثمنون تسهيلات نادي الصقور في نقل واستضافة الصقور المشاركة بالمزاد الدولي لمزارع الإنتاج

يحظى المشاركون في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم شمال مدينة الرياض، بتسهيلات نوعية تشمل النقل والاستضافة والرعاية، وذلك بمشاركة نخبة من مزارع الإنتاج المحلية والدولية، في المزاد الذي يستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

وأشاد صاحب مزرعة AILA FALCONS، التشيكي جيري فيسيلي، بجهود النادي في استقطاب مزارع إنتاج الصقور من مختلف أنحاء العالم، بفضل ما يقدمه من تسهيلات وخدمات متكاملة، ويوفر للمشاركين السكن والنقل والرعاية الكاملة، إلى جانب تسهيل عمليات البيع والشراء بما يكفل حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أن المزاد يشهد تطورًا ملحوظًا عامًا بعد آخر.
من جانبه، أكد وكيل مزرعة المنتج النمساوي يورجن سيلبر، حزام عبود العجمي، أن نادي الصقور السعودي يقدم تسهيلات كبيرة للمشاركين الدوليين، مما جعل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور وجهة مفضلة للعديد من المنتجين العالميين، مفيدًا أن النادي يتكفل بعمليات شحن ونقل الصقور، ويوفر السكن للملاك، إضافة إلى تقديم خدمة علف الصقور، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات انعكست على اتساع دائرة المشاركة عامًا بعد عام، مقدمًا شكره للنادي على جهوده في الحفاظ على هذا الموروث العريق.

وأشار صاحب مزرعة BG FALCONS التشيكي إيليان كيروف، إلى أن مشاركته هي الثانية في المزاد، مثمنًا مستوى التنظيم والجهود المتميزة والتسهيلات التي يقدمها النادي، سواء من حيث النقل أو السكن أو الخدمات الداعمة لنجاح المزاد. وقال: “كل شيء رائع، نحظى بتسهيلات كبيرة، وعمليات البيع تتم بسهولة ويسر”.

ويحرص نادي الصقور السعودي على توفير حزمة من التسهيلات للمشاركين، تبدأ من النقل والتخليص الجمركي، مرورًا بتأمين السكن والدعم اللوجستي، وصولًا إلى توفير بيئة آمنة للعرض والتسويق وإتمام عمليات البيع، بما يضمن حقوق البائعين والمشترين بكل شفافية.

ويُعد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور منصة عالمية تجمع نخبة المنتجين والهواة والمحترفين من مختلف الدول، لتبادل الخبرات وعقد الصفقات وتوسيع الشراكات، في إطار جهود المملكة للحفاظ على إرث الصقارة ودعمه بوصفه جزءًا من الهوية الثقافية والتراثية، وتعزيز موقعها الريادي عالميًا في هذا المجال.

