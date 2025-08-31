صورة غامضة لـ ترامب تثير الجدل.. العالم سوف يفهم قريبًا برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار البلديات والإسكان تُطلق مبادرة تطوعك يبني مستقبلك “سلامة النقل” يوضح تفاصيل واقعة الطائرة السعودية بمطار هيثرو “أبو نايف للعقارات”.. خدمات عقارية متكاملة من الطائف إلى مختلف مناطق المملكة السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. تدمر الخصوبة وتزيد الوزن سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد جائزة كفاءة الطاقة تمدد فترة استقبال المشاركات حرائق قرب قصر بوتين على البحر الأسود
ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا عبر منشور في منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي، يشتمل على رابط يؤدي إلى منشور على منصة إكس يحتوي على صورة شخصية له مصحوبة بتعليق غامض.
وجاء في التعليق الذي نشره ترامب: “العالم سوف يفهم قريبا. لا شيء يمكنه أن يوقف ما هو قادم”.
ولم يقدم دونالد ترامب أي تفسير أو تعليق إضافي حول سبب مشاركته لهذا المنشور أو حول المعنى المقصود من العبارة المنشورة.
وتظهر في الصورة التي تم تداولها، الرئيس الأمريكي واقفا وهو يرفع راحتي يديه إلى الأعلى وفي كفه الأيسر ( O+)، فيما يظهر كوكب الأرض بشكل واضح خلف خلفية الصورة.
وأثار المنشور الخاص بترامب الكثير عاصفة من الجدل، وتباينت تحليلات المتابعين بين ما هو سياسي وبين ما يربط المنشور بصحة الرئيس الأمريكي، التي تم الحديث عنها مؤخراً.