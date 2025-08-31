Icon

لا شيء يمكنه أن يوقف ما هو قادم

صورة غامضة لـ ترامب تثير الجدل.. العالم سوف يفهم قريبًا

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا عبر منشور في منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي، يشتمل على رابط يؤدي إلى منشور على منصة إكس يحتوي على صورة شخصية له مصحوبة بتعليق غامض.

وجاء في التعليق الذي نشره ترامب: “العالم سوف يفهم قريبا. لا شيء يمكنه أن يوقف ما هو قادم”.

ترامب: سنفتح البلاد والمدارس رغم اعتراض البعض

روسيا تحذر من دخول مياهها الإقليمية: سنطلق النار

صورة غامضة للرئيس الأمريكي

ولم يقدم دونالد ترامب أي تفسير أو تعليق إضافي حول سبب مشاركته لهذا المنشور أو حول المعنى المقصود من العبارة المنشورة.

وتظهر في الصورة التي تم تداولها، الرئيس الأمريكي واقفا وهو يرفع راحتي يديه إلى الأعلى وفي كفه الأيسر ( O+)، فيما يظهر كوكب الأرض بشكل واضح خلف خلفية الصورة.

وأثار المنشور الخاص بترامب الكثير عاصفة من الجدل، وتباينت تحليلات المتابعين بين ما هو سياسي وبين ما يربط المنشور بصحة الرئيس الأمريكي، التي تم الحديث عنها مؤخراً.

