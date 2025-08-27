ضباب على الشرقية حتى المساء

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من ضباب خفيف على المنطقة الشرقية، مما يسبب تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم في الطرق المفتوحة في كل من مدينة الدمام، والظهران، ومحافظات: الجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والمراكز التابعة لها.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً.