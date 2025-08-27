ضباب على الشرقية حتى المساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من ضباب خفيف على المنطقة الشرقية، مما يسبب تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم في الطرق المفتوحة في كل من مدينة الدمام، والظهران، ومحافظات: الجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والمراكز التابعة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً.