ضباب على الشرقية حتى المساء

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
ضباب على الشرقية حتى المساء
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من ضباب خفيف على المنطقة الشرقية، مما يسبب تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم في الطرق المفتوحة في كل من مدينة الدمام، والظهران، ومحافظات: الجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والمراكز التابعة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً.

