Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي Icon مقتل رئيس برلمان أوكرانيا السابق Icon أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء  Icon ماسك غاضب من مهندس سرق أسرار غروك! Icon درجات الحرارة اليوم.. الأحساء الأعلى بـ46 مئوية والسودة 12 Icon المرور للسائقين: اتبعوا التدابير الوقائية على الطرق المنحدرة Icon اختتام النسخة الثانية من الإبداع الأدبي وتكريم الفائزين بأكثر من مليون ريال  Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٢ مساءً
ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 27 / 2 حتى 4 / 3 / 1447هـ الموافق من 21 حتى 27 / 8 / 2025م عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (20319) مخالفًا، منهم (12891) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3888) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3540) مخالفًا لنظام العمل.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 21564 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 21564 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 19328 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 19328 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1238) شخصًا (50%) منهم يمنيو الجنسية، و(49%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (01%)، كما تم ضبط (22) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (16) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (27417) وافدًا مخالفًا، منهم (24870) رجلًا، و(2547) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (20916) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1786) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11279) مخالفًا.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد