ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة بشقة سكنية في الجوف

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ مساءً
ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة بشقة سكنية في الجوف
المواطن - فريق التحرير

ضبطت شرطة منطقة الجوف بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص 4 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس إن المتهمين جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

