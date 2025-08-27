ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة بشقة سكنية في الجوف

ضبطت شرطة منطقة الجوف بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص 4 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس إن المتهمين جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.