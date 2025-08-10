ضخة الرطوبة ينذر بأمطار غزيرة على مصايف السعودية

الأمطار ترسم لوحات جمالية في سماء وجبال عسير زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا مسام ينزع 1.140 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح في ينبع جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5% فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان
توقع الباحث الفلكي وخبير الأرصاد، الدكتور خالد صالح الزعاق، هطول أمطار متفاوتة القوة في الفترة القادمة على مصايف المملكة، بدءًا من اليوم الأحد.
وتابع الزعاق عبر منصة إكس أن الأمطار المتوقعة ناجمة عن ضخ رطوبة على المسطحات المائية بحر العرب وهو الأهم وأيضًا البحر الأحمر، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة.
وأضاف أن الأمطار مبشرة خلال الأيام القادمة، وستشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، وبعض مناطق الحجاز، مضيفًا: “علينا وعليكم بالعافية ويا مرتفعات المناطق الجنوبية عندنا نواحي جازان على مصايفنا.