ضخة الرطوبة ينذر بأمطار غزيرة على مصايف السعودية

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:١١ مساءً
ضخة الرطوبة ينذر بأمطار غزيرة على مصايف السعودية
المواطن - فريق التحرير

توقع الباحث الفلكي وخبير الأرصاد، الدكتور خالد صالح الزعاق، هطول أمطار متفاوتة القوة في الفترة القادمة على مصايف المملكة، بدءًا من اليوم الأحد.

وتابع الزعاق عبر منصة إكس أن الأمطار المتوقعة ناجمة عن ضخ رطوبة على المسطحات المائية بحر العرب وهو الأهم وأيضًا البحر الأحمر، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة.

وأضاف أن الأمطار مبشرة خلال الأيام القادمة، وستشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، وبعض مناطق الحجاز، مضيفًا: “علينا وعليكم بالعافية ويا مرتفعات المناطق الجنوبية عندنا نواحي جازان على مصايفنا.

