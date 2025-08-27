Icon

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ صباحاً
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكل إلكتروني.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس، إن المزاد يستمر حتى غد الخميس 28 أغسطس، ويمكن للراغبين المشاركة عبر خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولاً إلى اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

