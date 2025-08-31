Icon

سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا حيويًّا بمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة Icon خدمة “سيرتي” عبر تطبيق توكلنا Icon أمطار رعدية غزيرة على قرية المشاش بمكة المكرمة Icon المرور يحدد عقوبة ملاحقة مركبات الطوارئ Icon توقيف ممرضة بعد نشرها فيديو لجثة على تيك توك بالجزائر Icon الموارد البشرية: استحداث 49 ألف وظيفة للسعوديين Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10696.89 نقطة Icon السعودية تترأس فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين Icon القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات مخدر بعسير Icon مصرع 33 وتضرر مليوني شخص جراء الفيضانات في باكستان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

طرح 76 مشروعًا بمنصة استطلاع بالتعاون مع 25 جهة حكومية

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣١ مساءً
طرح 76 مشروعًا بمنصة استطلاع بالتعاون مع 25 جهة حكومية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 76 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 25 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (اشتراطات النزل المؤقتة)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى المحافظة على سلامة وصحة المستهلك وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين وتنظيم النزل المؤقتة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 سبتمبر 2025م.
وشهدت المنصة طرح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمشروع (لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية)؛ الذي تهدف من خلاله إلى تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية وتحديد آليات تصنيفها وتراخيصها وفقًا لطبيعة المخاطر ومستوى ومدة التعرض لها وضمان حماية العاملين فيها، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 11 سبتمبر 2025م.

قد يهمّك أيضاً
استطلاع رأي: كيف ينظر الأمريكان للمسلمين بعد مذبحة كاليفورنيا؟

استطلاع رأي: كيف ينظر الأمريكان للمسلمين بعد مذبحة كاليفورنيا؟

منصة استطلاع تطرح ضوابط مشروع الاعتراف بالمقررات الإلكترونية

منصة استطلاع تطرح ضوابط مشروع الاعتراف بالمقررات الإلكترونية

وطرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المنصة مشروع (تحديث قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي)؛ بهدف توثيق السياسات والتنظيمات والتشريعات المرتبطة بمهنة التخليص الجمركي من خلال المراحل التي تمر بها البضائع من وصولها للمنافذ الجمركية سواء كانت استيرادًا أو تصديرًا أو عبورًا، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 سبتمبر 2025م.

من جانبها طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع (التعديلات على نظام الخطوط الحديدية) ومشروع (التعديلات على نظام البريد) ومشروع (التعديلات على النظام البحري التجاري)؛ التي تهدف منها الهيئة إلى ضمان مواكبة التغيرات التنظيمية بما يسهم في رفع جودة الخدمات، ويعزز الامتثال للأنظمة، وتحقيقًا للتوازن بين الرقابة والتنمية في القطاع السككي والبريد والبحري، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 28 سبتمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ لتأكيد تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد