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طيران ناس يستضيف حفل عشاء في موسكو احتفالًا بربط العاصمة الروسية مع الرياض برحلات مباشرة

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٦ مساءً
طيران ناس يستضيف حفل عشاء في موسكو احتفالًا بربط العاصمة الروسية مع الرياض برحلات مباشرة
المواطن - فريق التحرير

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أقام طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، حفل عشاء في موسكو بمناسبة إطلاق أول رحلات مباشرة منتظمة بين الرياض والعاصمة الروسية في الأول من أغسطس، في إطار خطة طيران ناس للنمو والتوسع، وبما يتواءم مع الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران في المملكة.

حضر الحفل كلٌّ من السفير السعودي لدى روسيا عبد الرحمن الأحمد، والرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا.

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كما حضر الحفل ممثلون عن هيئة السياحة السعودية، والهيئة الروسية للسياحة، ومطار فنوكوفو الدولي، والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في الاتحاد الروسي، ووزارة النقل الروسية.

وأطلق طيران ناس في الأول من أغسطس أول خدمة جوية منتظمة بين موسكو والرياض من قبل شركة طيران سعودية، حيث سيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار فنوكوفو الدولي في موسكو أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، مما يوفر رابطًا جويًا موثوق ومواتيًا لتعزيز العلاقات بين البلدين، ويوسع عروض السفر لضيوف طيران ناس.

ويعتزم الناقل الجوي الوطني زيادة وتيرة الرحلات إلى موسكو من خلال إطلاق المزيد من الخطوط الجوية من مدن سعودية أخرى لتعزيز السياحة بين البلدين ودعم الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران بما يتواءم مع رؤية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

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