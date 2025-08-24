عبدالعزيز بن تركي يوجه بمعالجة أزمة السوبر بشكل عاجل

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، اتحاد كرة القدم بمعالجة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالقرارات الصادرة بشأن بطولة السوبر وبشكل عاجل.

وقال حساب اللجنة الأولمبية على منصة إكس: وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الاتحاد السعودي لكرة القدم وبشكل فوري، بمعالجة الجوانب التنظيمية كافة المرتبطة بالقرارات الصادرة بشأن بطولة السوبر السعودي، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل استقرار تنظيم المسابقات، والحفاظ على حقوق الأطراف ذوي العلاقة، والرفع له بما يتم حول ذلك بشكل عاجل.

وتصاعدت أزمة السوبر، يوم السبت، بعدما أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق ضد نادي الهلال، وحكمت مجددًا بثبوت ارتكابه مخالفة للائحة عبر الامتناع عن خوض بطولة كأس السوبر السعودية، واعتبرته خاسرا أمام القادسية بنتيجة 3-0 في نصف النهائي المجدول بتاريخ 20 أغسطس الجاري.

قبل أن يوضح اتحاد كرة القدم أن مشاركة الأهلي في كأس السوبر المقامة في هونغ كونغ نظامية وأن القرار غير قابل للاستئناف.