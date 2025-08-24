Icon

عبدالعزيز بن تركي يوجه بمعالجة أزمة السوبر بشكل عاجل Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح على عدة مناطق  Icon القبض على مخالفين لتهريبهما 44 كيلو حشيش في جازان Icon القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في الشمالية  Icon لقطات لأمطار جدة ونجران الليلية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم عسير غدًا Icon عودة طلبة التعليم العام إلى مقاعد الدراسة غدًا Icon الجلاجل يشارك في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم Icon رسالة وتوصيات من سماحة المفتي للمعلمين والطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد Icon القبض على مخالفين لتهريبهما 80 كيلو قات في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

عبدالعزيز بن تركي يوجه بمعالجة أزمة السوبر بشكل عاجل

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
عبدالعزيز بن تركي يوجه بمعالجة أزمة السوبر بشكل عاجل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، اتحاد كرة القدم بمعالجة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالقرارات الصادرة بشأن بطولة السوبر وبشكل عاجل.

وقال حساب اللجنة الأولمبية على منصة إكس: وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الاتحاد السعودي لكرة القدم وبشكل فوري، بمعالجة الجوانب التنظيمية كافة المرتبطة بالقرارات الصادرة بشأن بطولة السوبر السعودي، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل استقرار تنظيم المسابقات، والحفاظ على حقوق الأطراف ذوي العلاقة، والرفع له بما يتم حول ذلك بشكل عاجل.

قد يهمّك أيضاً
وزير الرياضة يوجه كافة الاتحادات والأندية والصالات بتشديد الإجراءات الاحترازية

وزير الرياضة يوجه كافة الاتحادات والأندية والصالات بتشديد الإجراءات الاحترازية

طلال آل الشيخ يستقيل من منصبه رسميًّا

طلال آل الشيخ يستقيل من منصبه رسميًّا

وتصاعدت أزمة السوبر، يوم السبت، بعدما أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق ضد نادي الهلال، وحكمت مجددًا بثبوت ارتكابه مخالفة للائحة عبر الامتناع عن خوض بطولة كأس السوبر السعودية، واعتبرته خاسرا أمام القادسية بنتيجة 3-0 في نصف النهائي المجدول بتاريخ 20 أغسطس الجاري.

قبل أن يوضح اتحاد كرة القدم أن مشاركة الأهلي في كأس السوبر المقامة في هونغ كونغ نظامية وأن القرار غير قابل للاستئناف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد