السعودية اليوم

تحت إشراف نخبة من الباحثين والمتخصصين

عقول سعودية تطور مشروعات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمختبرات كاكست

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٩ مساءً
المواطن - واس

نفذت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، برنامجًا تدريبيًّا لـ27 متدربًا ومتدربًة من مختلف التخصصات الهندسية والعلمية ينتمون لـ11 جامعة سعودية، بهدف تطوير مهاراتهم في مجالات التقنيات العميقة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والواقع الافتراضي والمعزز، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وشارك المتدربون خلال البرنامج الذي استمر 8 أسابيع في عدد من المشاريع النوعية التي تعكس التوجهات المستقبلية تحت إشراف نخبة من الباحثين والمتخصصين في المختبر الوطني من أبرزها: قيادة الدراجة الهوائية في بيئة الواقع الافتراضي، والتحكم بالأذرع الروبوتية عن بُعد عبر المحاكاة، وتطوير نظام أولي لتتبع وقياس الملاحة للمركبات الصغيرة ذاتية القيادة، إضافة إلى تصميم نظام ترجمة آلي للغة الإشارة، وتطوير أنظمة ذكية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام “كاكست” بدعم الكفاءات الوطنية الشابة، وتهيئتهم للانخراط في بيئات بحثية متقدمة، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتعزيز قدراتهم في المجالات التي تُشكل ركائز الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

 

