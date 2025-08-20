علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي

في خطوة علمية لافتة، أعلن علماء روس من معهد الكيمياء الحيوية والطب الأساسي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا عن اكتشاف فيروس خاص يُعرف باسم (KlebP_265)، قادر على القضاء على البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي.

ويشير الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف جاء بعد سلسلة من التجارب المخبرية على عينات مأخوذة من مرضى، حيث تبيّن وجود بكتيريا خطيرة ترافقها عاثيات طبيعية، لتثبت النتائج لاحقًا نجاح هذه العاثيات في تدمير المستعمرات البكتيرية.

التجارب الحيوانية

أما على صعيد التجارب الحيوانية، فقد أظهرت الدراسات أن جميع الفئران المصابة بجرعة قاتلة من البكتيريا نفقت في غياب العلاج، بينما نجت تلك التي عُولجت بالعاثية الجديدة، بعد أن تمكن الفيروس من اختراق غلاف الخلية البكتيرية وتدميرها بشكل كامل.

ويواصل الفريق العلمي حاليًا العمل على الانتقال إلى مرحلة التجارب السريرية تمهيدًا لتسجيل الدواء رسميًا، في خطوة قد تمثل أملًا جديدًا في مواجهة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ويخلص الخبراء إلى أن هذه العاثيات لا تقتصر قدرتها على علاج الالتهاب الرئوي فحسب، بل يمكن أن تشكل أيضًا بديلًا واعدًا أو مكملًا للمضادات الحيوية التقليدية في التصدي لمسببات أمراض خطيرة مثل التهاب السحايا وتسمم الدم.