Icon

الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات Icon توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي Icon مواطن ينقذ شابًا من داخل مركبة محترقة بالرياض Icon التوازن الرقمي للأطفال يبدأ من القدوة الأسرية Icon نيجيريا.. ارتفاع ضحايا هجوم كاتسينا إلى 50 قتيلًا واختطاف العشرات Icon علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي Icon طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية Icon وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض Icon إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية Icon القبض على مروج الشبو في الشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في خطوة علمية لافتة، أعلن علماء روس من معهد الكيمياء الحيوية والطب الأساسي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا عن اكتشاف فيروس خاص يُعرف باسم (KlebP_265)، قادر على القضاء على البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي.

ويشير الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف جاء بعد سلسلة من التجارب المخبرية على عينات مأخوذة من مرضى، حيث تبيّن وجود بكتيريا خطيرة ترافقها عاثيات طبيعية، لتثبت النتائج لاحقًا نجاح هذه العاثيات في تدمير المستعمرات البكتيرية.

قد يهمّك أيضاً
تنويه من الصحة بشأن الالتهاب الرئوي

تنويه من الصحة بشأن الالتهاب الرئوي

حقيقة وجود فيروس يسبب مرضًا تنفسيًّا غامضًا يصيب الأطفال

حقيقة وجود فيروس يسبب مرضًا تنفسيًّا غامضًا يصيب الأطفال

التجارب الحيوانية

أما على صعيد التجارب الحيوانية، فقد أظهرت الدراسات أن جميع الفئران المصابة بجرعة قاتلة من البكتيريا نفقت في غياب العلاج، بينما نجت تلك التي عُولجت بالعاثية الجديدة، بعد أن تمكن الفيروس من اختراق غلاف الخلية البكتيرية وتدميرها بشكل كامل.

ويواصل الفريق العلمي حاليًا العمل على الانتقال إلى مرحلة التجارب السريرية تمهيدًا لتسجيل الدواء رسميًا، في خطوة قد تمثل أملًا جديدًا في مواجهة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ويخلص الخبراء إلى أن هذه العاثيات لا تقتصر قدرتها على علاج الالتهاب الرئوي فحسب، بل يمكن أن تشكل أيضًا بديلًا واعدًا أو مكملًا للمضادات الحيوية التقليدية في التصدي لمسببات أمراض خطيرة مثل التهاب السحايا وتسمم الدم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد